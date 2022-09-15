Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk'ün derin göğüs dekolteli pozları büyüledi! "Nasıl bir güzellik?"

Ekranlarda daha önce "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisinde yer alarak çokça tanınan ve şimdilerde "Duy Beni" dizisinde 'Ekim' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Rabia Soytürk, oyunculuk performansıyla sık sık gündeme geliyor. Bir lisedeki zorbalıkların anlatıldığı dizide başarısıyla adından sıkça bahsettiren genç oyuncudan yeni paylaşım geldi.

DUY BENİ'NİN EKİM'İ RABİA SOYTÜRK'ÜN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZU BÜYÜLEDİ!

FOX ekranlarında yayınlanan "Duy Beni" dizisinde Ekim karakterine hayat veren Rabia Soytürk, dizideki performansıyla oldukça dikkat çekmişti. Dizideki zorbalık sahneleriyle de gündemde yer alan isim sosyal medyada aktifliğini sürdürüyor.

Ünlü ismin, geçtiğimiz günlerde estetik öncesi hali ortaya çıkmış ve kimi hayranı bu durumu desteklerken, kimisi Soytürk'e yakıştırmamıştı.

Genç oyuncu bu kez derin göğüs dekolteli pozlarını takipçileriyle paylaştı.

"NASIL BİR GÜZELLİK?"

Soytürk'ün paylaşımına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağarken, bazı takipçiler ise "Halis misin?", "Bayıldım," "Nasıl bir güzellik" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk'ün çok konuşulan bazı fotoğrafları...



