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  4. Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk ve Sefo yakalandı! Güzel oyuncu panikledi

Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk ve Sefo yakalandı! Güzel oyuncu panikledi

05.10.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

''Bilmem Mi?'' ve "Isabelle" şarkısıyla oldukça popüler olan şarkıcı Sefo, Duy Beni'nin başrol oyuncusu Rabia Soytürk'le pizza yerken yakalandı. Yakalanınca panikleyen Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk ne yapacağını bilemezsen ünlü rapçi Sefo ise "Olay yok!" demekle yetindi.

Son dönemde şarkılarıyla adından söz ettiren rapçi Sefo, Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk'le yakalandı.

Yeniköy'de bir mekânda pizza yiyen ikili, daha sonra Maslak'ta Sefo'nun aracının içinde görüntülendi. Magazin Hattı'nın haberine göre; ara sokağa giren ikiliden Rabia Soytürk kameraları görünce panikledi.

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DUY BENİ'NİN EKİM'İ PANİKLEDİ

Ne yapacağını bilemeyen genç oyuncuya göre Sefo oldukça sakindi. Sefo "Olay yok" demekle yetindi.

Sefo ve Soytürk birlikte vakit geçirirken de fotoğraf paylaşmadı. İkilinin arkadaş mı yoksa sevgili mi olduğuysa biinmiyor.

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Sefo rabia soytürk Oyuncu 2 bin dolar yeniköy
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