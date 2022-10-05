Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk ve Sefo yakalandı! Güzel oyuncu panikledi

Son dönemde şarkılarıyla adından söz ettiren rapçi Sefo, Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk'le yakalandı.

Yeniköy'de bir mekânda pizza yiyen ikili, daha sonra Maslak'ta Sefo'nun aracının içinde görüntülendi. Magazin Hattı'nın haberine göre; ara sokağa giren ikiliden Rabia Soytürk kameraları görünce panikledi.

DUY BENİ'NİN EKİM'İ PANİKLEDİ

Ne yapacağını bilemeyen genç oyuncuya göre Sefo oldukça sakindi. Sefo "Olay yok" demekle yetindi.

Sefo ve Soytürk birlikte vakit geçirirken de fotoğraf paylaşmadı. İkilinin arkadaş mı yoksa sevgili mi olduğuysa biinmiyor.

