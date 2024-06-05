Duy Beni'nin Leyla'sı Helin Kandemir davet tarzıyla tam not aldı! 'Sade ama şık'

Doğduğun Ev Kaderindir, Kağıt Ev, Elbet Bir Gün ve Duy Beni gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Helin Kandemir şimdi de davet tarzıyla gündem oldu.

Sadri Alışık Ödül Töreni'nde boy gösteren genç oyuncu geceye beyazlar içinde katıldı. Takım elbise giyen Kandemir kombinini gold takıları ve sade bir makyaj ile tamamladı.

YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncu bu hali ile takipçilerinden tam not aldı. Helin Kandemir'e; 'Çok güzel görünüyor', 'Bu güzellik şaka mı?', 'Sade ama şık', 'Tam yaşına göre giyinmiş' gibi yorumlar yapıldı.

Helin Kandemir 2 Haziran 2004 yılında doğdu. Kız Kardeşler filmindeki rolüyle Uluslararası İstanbul Film Festivali‘nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ni aldı.

Kandemir, kameralar karşısına ilk defa 2013 yılında İsimsizler adlı dizi ile geçerek Pelin Akıncı karakterini canlandırdı.





