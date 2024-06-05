MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Duy Beni'nin Leyla'sı Helin Kandemir davet tarzıyla tam not aldı! 'Sade ama şık'

Duy Beni'nin Leyla'sı Helin Kandemir davet tarzıyla tam not aldı! 'Sade ama şık'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.06.2024 08:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak oyuncu kadrosunda Berk Hakman, Ege Kökenli ve Rabia Soytürk'ün yer aldığı Duy Beni dizisinde 'Leyla' karakterine hayat veren Helin Kandemir başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Kandemir şimdi de Sadri Alışık Ödül Töreni'ndeki tarzıyla dikkat çekti. Ünlü isim takipçilerinden tam not almayı başardı.

Duy Beni'nin Leyla'sı Helin Kandemir davet tarzıyla tam not aldı! 'Sade ama şık'

Doğduğun Ev Kaderindir, Kağıt Ev, Elbet Bir Gün ve Duy Beni gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Helin Kandemir şimdi de davet tarzıyla gündem oldu.

Sadri Alışık Ödül Töreni'nde boy gösteren genç oyuncu geceye beyazlar içinde katıldı. Takım elbise giyen Kandemir kombinini gold takıları ve sade bir makyaj ile tamamladı.

HELİİİN

YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncu bu hali ile takipçilerinden tam not aldı. Helin Kandemir'e; 'Çok güzel görünüyor', 'Bu güzellik şaka mı?', 'Sade ama şık', 'Tam yaşına göre giyinmiş' gibi yorumlar yapıldı.

HELİN 2

Helin Kandemir 2 Haziran 2004 yılında doğdu. Kız Kardeşler filmindeki rolüyle Uluslararası İstanbul Film Festivali‘nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ni aldı.

HELİN 3

Kandemir, kameralar karşısına ilk defa 2013 yılında İsimsizler adlı dizi ile geçerek Pelin Akıncı karakterini canlandırdı.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyarder için gitti! Ünlü şarkıcı balkonda eğlendiMilyarder için gitti! Ünlü şarkıcı balkonda eğlendi
Tek celsede boşanmıştı! Sebebi sorulunca...Tek celsede boşanmıştı! Sebebi sorulunca...
Önce İstanbul'u sonra Bodrum'u terk etti! Özlem Tekin oraya mı yerleşti?Önce İstanbul'u sonra Bodrum'u terk etti! Özlem Tekin oraya mı yerleşti?
Anahtar Kelimeler:
Helin Kandemir
En Çok Okunan Haberler
500 ve 1000 TL'lik banknot mu geliyor?

500 ve 1000 TL'lik banknot mu geliyor?

Asgari ücrete ara zam için sürpriz zirve! Gözler Cenevre'de

Asgari ücrete ara zam için sürpriz zirve! Gözler Cenevre'de

Acun Ilıcalı çok kızdı! "Yalancı, eğer ispat ederse..."

Acun Ilıcalı çok kızdı! "Yalancı, eğer ispat ederse..."

Milli takımda sakatlık şoku! Sahayı sedyeyle terk etti

Milli takımda sakatlık şoku! Sahayı sedyeyle terk etti

Zehra Güneş'in son hali görenleri kahrettirdi!

Zehra Güneş'in son hali görenleri kahrettirdi!

Nakliye tuzağı: 9 bin TL dediler, eşyaları yükleyince 39 bin TL aldılar

Nakliye tuzağı: 9 bin TL dediler, eşyaları yükleyince 39 bin TL aldılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yaz kombinlerinize çok yakışacak! Büyük Camper indirimi başladı

Yaz kombinlerinize çok yakışacak! Büyük Camper indirimi başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.