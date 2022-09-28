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Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan balkonda mini elbisesiyle poz verdi! "Bu güzellik nedir?"

28.09.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinde Melisa karakterine hayat veren Sümeyye Aydoğan, hem oyunculuk performansıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde pembe renkli takımıyla takipçilerini büyüleyen isim bu kez balkonda poz verdi.

Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan balkonda mini elbisesiyle poz verdi! "Bu güzellik nedir?"

Televizyon ekranlarında ilk olarak ‘Kahraman Babam" dizisinde rol alan ve şimdilerde "Duy Beni" dizisinde 'Melisa' karakterini canlandıran Sümeyye Aydoğan, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Lise döneminde yaşanan zorbalıkların konu alındığı Duy Beni dizisinde rol alan isim, mini elbiseli paylaşımıyla görenleri büyüledi.

DUY BENİ'NİN MELİSA'SI MİNİ ELBİSELİ PAYLAŞIMI MEST ETTİ!

FOX TV ekranlarında yayınlanan "Duy Beni" dizisinde 'Melisa' karakterini canlandıran Sümeyye Aydoğan, dizideki rolüyle ve rol arkadaşı Utku Coşkun ile sahneleriyle çokça konuşulmuştu.

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Daha önce Sadakatsiz ve Kırmızı Kamyon gibi dizilerde de rol alan isim, bu kez balkonda poz verdi.

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Ünlü oyuncu siyah renkli mini elbisesiyle çekildiği pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

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Aydoğan'ın paylaşımına takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni gelirken, bazı takipçiler Aydoğan'a "Çok güzelsin", "Bu güzellik nedir?" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Duy Beni dizisi sümeyye aydoğan Oyuncu ele karakteri
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