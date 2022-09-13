Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan taytıyla pilates pozu verdi!

Daha önce ‘Kahraman Babam" dizisinde rol alan ve son olarak ekranda "Duy Beni" dizisinde 'Melisa' karakterini canlandıran Sümeyye Aydoğan, hem oyunculuk performansıyla hem de özel hayatıyla sık sık konuşuluyor. Lise döneminde yaşanan zorbalıkların konu alındığı Duy Beni'de rol alan isim, spor paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

DUY BENİ'NİN MELİSA'SINDAN TAYTLI PİLATES PAYLAŞIMI!

FOX TV ekranlarında yayınlanan "Duy Beni" dizisinde 'Melisa' karakterini canlandıran Sümeyye Aydoğan, dizideki performansıyla oldukça dikkat çekmişti. Rol arkadaşı Utku Coşkun ile sahneleri çok konuşulan isim, sosyal medyada aktif şekilde paylaşım yapmaya devam ediyor.

Daha önce Kırmızı Kamyon, Sadakatsiz gibi dizilerde de rol alan isim, taytlı pilates paylaşımıyla takipçilerini büyüledi.

Ünlü oyunuc pilates yaparken çekildiği gerilme anlarını da takipçileriyle paylaştı.

İşte Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...



