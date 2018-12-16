HABER

Duyan dağa koştu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2018 13:28 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı köylerde yaşayan çiftçiler, havaların nemli olması nedeniyle yaşanan mantar bolluğuyla Atatürk Barajının kıyılarında yetişen mantarları toplayarak marketlere satıyor.

İlçenin kırsal alanlarında yetişen ve bölgede geçim kaynağı haline gelen tepe mantarı havaların nemli olması nedeniyle bu yıl arttı. Mantar bolluğunu gören köylüler poşet poşet toplayıp marketlere satıyor.

Duyan poşetleri kaptığı gibi dağa koştu!

Çiftçiler topladıkları mantarı kilosu 8 liradan marketlere satıyor.
Marketler ise kilosu 10 liradan vatandaşlara satıyor.
Çiftçilerden Hikmet Kurt, "Gördüğünüz gibi her yerde mantar çıkmış. Bu yıl mantar açısından bereketli oldu.
Bu yıl insanlar çocuklarıyla birlikte mantara gidiyor. Gelen bir araba dolusu mantar götürüyor" dedi.
Çiftçilerden Aslan Kurt ise mantarları nem oranının lüksek olduğu Atatürk Barajı çevresinde topladıklarını belirtti.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mantar Adıyaman

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ne demek istedi? 'Alışılagelmiş bir açıklama değil'

Erdoğan ne demek istedi? 'Alışılagelmiş bir açıklama değil'

Ankara'da drift yapan sürücüye ceza yağdı! Sosyal medyada paylaşılınca...

Ankara'da drift yapan sürücüye ceza yağdı! Sosyal medyada paylaşılınca...

Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Jennifer Lopez'den cinsel ilişki itirafı

Jennifer Lopez'den cinsel ilişki itirafı

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Ahmet Takan yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıltıcı anketler sunuldu!

Ahmet Takan yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıltıcı anketler sunuldu!

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Balıkesir'de galericiler çatıştı! Ölüler ve gözaltılar var

Balıkesir'de galericiler çatıştı! Ölüler ve gözaltılar var

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Osmanbey metrosunda facia! Seferler yapılamadı

Osmanbey metrosunda facia! Seferler yapılamadı

Yargıtay kararını verdi: Ünal Aysal ve Rasim Ozan Kütahyalı...

Yargıtay kararını verdi: Ünal Aysal ve Rasim Ozan Kütahyalı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayrılmak için referanduma gittiler: Hak ettiğimiz hizmeti alamıyoruz

Ayrılmak için referanduma gittiler: Hizmet alamıyoruz

Kayak merkezlerindeki oteller yüzde 100 doldu

Kayak merkezlerindeki oteller yüzde 100 doluluk oranında

Esad bombası! Şartı açıklayıp 'çalışabiliriz' dedi

Esad bombası! Şartı açıklayıp 'çalışabiliriz' dedi

1500 yıl sonra 'güneşe' kavuştu

1500 yıl sonra 'güneşe' kavuştu

Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde korkutan deprem

Son dakika! 15 Temmuz Köprüsü'nde intihar girişimi

Son dakika! 15 Temmuz Köprüsü'nde intihar girişimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.