Duyan dağa koştu!

İlçenin kırsal alanlarında yetişen ve bölgede geçim kaynağı haline gelen tepe mantarı havaların nemli olması nedeniyle bu yıl arttı. Mantar bolluğunu gören köylüler poşet poşet toplayıp marketlere satıyor.

Çiftçilerden Hikmet Kurt, "Gördüğünüz gibi her yerde mantar çıkmış. Bu yıl mantar açısından bereketli oldu.