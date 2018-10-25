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Duyan görmek için oraya koşuyor! Türkiye'de sadece 3 bölgede var

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 08:45 | Son Güncelleme

Sonbaharın tüm güzelliklerinin yaşandığı Gümüşhane'de hem karasal hem de Karadeniz iklimi bir arada yaşanıyor. Rakım farkının yanı sıra Türkiye'nin 3 fitocoğrafik bölgesinden 2'sini içinde barındıran Gümüşhane fotoğraf meraklılarına unutulmaz dakikalar yaşatıyor.

Sonbaharın renklerini kucaklayan şehirde dökülen yapraklar, ormanlık alanlar ve mesire alanları farklı coğrafyasıyla yeryüzünü adeta ilmek ilmek süslüyor. Alabildiğine renk barındıran topraklar, bu atmosferi soluyanları kendine hayran bırakıyor.

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Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı ve denizden bin 640 metre yükseklikteki Günay köyünde sonbaharın tüm güzellikleri yaşanıyor. Türkiye’de görülen üç iklim türünden ikisi olan karasal iklim ve Karadeniz ikliminin görüldüğü Gümüşhane’nin coğrafyasının yüzde 60’ı dağlardan oluşuyor.
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600 metreden 3 bin 331 metreye kadar gelen rakım farkının yanında Türkiye’nin üç fitocoğrafik bölgelerinden ikisini sınırları içerisinde barındırması Gümüşhane’nin enteresan ve sıradışı bir coğrafya olarak nitelendirilmesine sebep oluyor.
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Önce şehrin yüksek kesimlerinden başlayan ve kış mevsimi başında sahile yakın olan 600 metre rakımdaki bölgelere kadar devam renk cümbüşü fotoğraf meraklılarını günlerce şehrin değişik noktalarında enfes kareler çekmesini sağlıyor.
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Torul ilçesine 30, il merkezinde 35 kilometre uzaklıktaki köyde bulunan yaban kavakları ve diğer ormanlık alanda sonbaharın tüm etkisi yaşanırken, bahar ve yaz aylarında yeşilin, sonbahar aylarında da sarı, turuncu ve kırmızının tonlarının gözlendiği köyde renk cümbüşü yaşanıyor.
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Köy muhtarı Kader Çubukçu bahar mevsiminde rengarenk çiçeklerle bezeli köylerinin sonbahar mevsiminde de sarı ve turuncunun her tonuna hakim hale geldiğini söyledi.
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Görsel güzellikleriyle Günay köyünün her mevsim ilgi çektiğini ifade eden Çubukçu, dökülen yapraklarla beraber mesire alanları ve ormanlık alanlar başta olmak üzere köyün birçok noktasında yaşanan renk cümbüşünün fotoğraf meraklılarının da tercih ettiği mekanlardan birisi olduğunu kaydetti.
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gümüşhane sonbahar

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