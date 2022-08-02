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'Altın var' söylentisi savaş alanına çevirdi! Duyan höyük kazmaya geliyor

02.08.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da meydana gelen olayda binlerce yıllık höyük defineciler tarafından ''Altında altın var'' denilerek talan edildi. söz konusu höyüğün iş makineleriyle kazıldığı söylenirken kazılan yer adeta savaş alanına döndü. Bölge sakini Osman Şatıroğlu, ''Altın gömülü söylentileri nedeniyle çevre halkı höyüğü tahrip etti. Gelen bölgeye kazı çalışması yapıyor. Aslında söylenen kadar altın yok. Höyüğün korunmasını istiyoruz“ dedi.

'Altın var' söylentisi savaş alanına çevirdi! Duyan höyük kazmaya geliyor

Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi Sivri bölgesinde yaklaşık 800 metre yükseklikte bulunan höyük, ‘Altında altın var’ söylentisi nedeniyle define avcılarının hedefi oldu. Yüzeyinde çok sayıda seramik parçasının da bulunduğu höyük onlarca define avcısı tarafından yapılan kaçak kazılar nedeniyle adeta savaş alanına döndü.

“İŞ MAKİNESİYLE KAZI YAPTILAR”

Höyük yüzeyinde iş makineleriyle kaçak kazı yapıldığını ileri süren Ilıcak Mahalle Muhtarı İskender Şatıroğlu, “Ilıcak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bizlerin de sivri diye adlandırdığımız bölgede bulunan höyük mü yoksa tümülüs mü olduğunu çözemediğimiz alan, defineciler tarafından tahrip edildi. Koca iş makineleri ile kazı yaptıklarını biliyoruz. Bölgenin korunmasını talep ediyoruz" dedi.

“HÖYÜKTE ALTIN GÖMÜLÜ SÖYLENTİSİ BÖLGEYİ HEDEF YAPTI”

Bir başka bölge sakini Osman Şatıroğlu ise, ”Dedemiz Çolak Şatıroğlu’nun Sivri denen bölgede yıllar önce meşe ağaçlarını beklerken altınlarını gömdüğü söylentileri nedeniyle çevre halkı höyüğü tahrip etti. Gelen bölgeye kazı çalışması yapıyor. Aslında söylenen kadar altın yok. Ilıcak Mahalle sakinleri olarak höyüğün korunmasını istiyoruz“ diye konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya höyük
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