HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Duyan inanamadı! İplik gibi olmasına rağmen 43 dakikada yaptığı şeyle 45 bin TL ve telefon kazandı

Duyan inanamadı! İplik gibi olmasına rağmen 43 dakikada yaptığı şeyle 45 bin TL ve telefon kazandı

07.05.2023 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de çöp şiş yeme yarışmasına katılan 51 kg ağırlığındaki Zeynep Doğan, yarışmaya damga vurdu. Doğan, çok zayıf olmasına rağmen 43 dakikada 360 çöp şişi yiyerek rekor kırdı ve herkesi şaşırttı. Genç kadın, kilolarca çöp şişi dakikalar içerisinde yiyip, 45 bin TL ve telefondan oluşan ödülün sahibi oldu. Doğan, "Benim için kolaydı, kendimi iyi hissediyorum. Süre uzun geldiği için lavaboya gitmem gerekti ve bıraktım, belki devam edebilirdim. Normalde daha fazla yediğim oluyor" dedi.

Duyan inanamadı! İplik gibi olmasına rağmen 43 dakikada yaptığı şeyle 45 bin TL ve telefon kazandı

Denizli’de çöp şiş yeme yarışmasına katılan Zeynep Doğan isimli genç kadın, çok zayıf olmasına rağmen 360 çöp şişi yiyerek rekor kırdı. Doğan, kilolarca çöp şişi dakikalar içerisinde su içer gibi yiyip, 45 bin TL ve iPhone 14 Pro Max cep telefonu ödülünü kazandı.

222

“SEVDİĞİM ŞEYLERİ ÖZELLİKLE FAZLA YİYORUM, BUNDAN DOLAYI ALIŞKINIM”

Düzenli bir beslenmesinin olmadığını ve yarışmada daha fazla yiyebileceğini anlatan 51 kg ağırlığındaki yarışmacı Zeynep Doğan, "Yarışmaya Ankara'dan katılıyorum, aslen Adanalı'yım. 43 dakikada 360 çöp şiş yedim, benim için kolaydı, kendimi iyi hissediyorum. Süre uzun geldiği için lavaboya gitmem gerekti ve bıraktım, belki devam edebilirdim. Normalde daha fazla yediğim oluyor. Düzenli bir beslenme alışkanlığım yok. Genelde sevdiğim şeyleri özellikle fazla yiyorum, bundan dolayı alışkınım” dedi.

AW885804_03

“BU SEFER ÇOK BÜYÜK BİR ÖDÜL KIRILDI”

Rekorları genellikle zayıf yarışmacıların kazandığını belirten işletme sahibi ise, "Öncelikle şunu söyleyeyim bizim için hiç kolay olmadı, arkadaşımız bizim için çok kolay oldu dedi. Bu sefer çok büyük bir ödül kırıldı. 'Bu da mı olur?' dedik ve oldu. En büyük ödülü verdiğimizi düşünüyorduk ama meğerse öyle değilmiş.

AW885804_04

45 bin TL paramız var burada, bir de sınıfının en pahalı telefonunun sahibi oldu. Zayıflar genelde kazanıyor, kendini ispatladı. 2.5 litre kola, 360 çöp şiş, 1 salata ve 1 lavaş yedi, kendisini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

AW885804_05

AW885804_06

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lise öğrencisine cinsel istismarda skandal ifadeler!Lise öğrencisine cinsel istismarda skandal ifadeler!
Ceviz büyüklüğünde dolu yağışı! Milyonlarca liralık hasar varCeviz büyüklüğünde dolu yağışı! Milyonlarca liralık hasar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anket açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan anket açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Denizli çöp şiş

En Çok Okunan Haberler

'15 Mayıs'ta soruşturma emri vereceğim'

'15 Mayıs'ta soruşturma emri vereceğim'

Şarkıcı Mustafa Sandal mitingleri karıştırdı! Ünlü sanatçı sosyal medyada gündem oldu

Şarkıcı Mustafa Sandal mitingleri karıştırdı! Ünlü sanatçı sosyal medyada gündem oldu

İnce'den rakibine destek sözü: Şartını 3 isim vererek açıkladı!

İnce'den rakibine destek sözü: Şartını 3 isim vererek açıkladı!

ABD'nin konuştuğu Türk! Buluşu, bilim dünyasında yankı uyandırdı

ABD'nin konuştuğu Türk! Buluşu, bilim dünyasında yankı uyandırdı

TikTok videosu çekerken canından oldu!

TikTok videosu çekerken canından oldu!

Otomobil sulama kanalına düştü: 4 ölü, 2 kayıp, 1 yaralı!

Otomobil sulama kanalına düştü: 4 ölü, 2 kayıp, 1 yaralı!

İlginizi Çekebilir

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

Tam 17 metre! Kıyıya vuran balina görenleri şaşkına çevirdi

Tam 17 metre! Kıyıya vuran balina görenleri şaşkına çevirdi

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Viral oldu! “Mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi"

Viral oldu! “Mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi"

Metronun içi bir anda dumanlarla doldu! Yolcular camı kırıp dışarı çıktı

Metronun içi bir anda dumanlarla doldu! Yolcular camı kırıp dışarı çıktı

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.