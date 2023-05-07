Duyan inanamadı! İplik gibi olmasına rağmen 43 dakikada yaptığı şeyle 45 bin TL ve telefon kazandı

Denizli’de çöp şiş yeme yarışmasına katılan Zeynep Doğan isimli genç kadın, çok zayıf olmasına rağmen 360 çöp şişi yiyerek rekor kırdı. Doğan, kilolarca çöp şişi dakikalar içerisinde su içer gibi yiyip, 45 bin TL ve iPhone 14 Pro Max cep telefonu ödülünü kazandı.

“SEVDİĞİM ŞEYLERİ ÖZELLİKLE FAZLA YİYORUM, BUNDAN DOLAYI ALIŞKINIM”

Düzenli bir beslenmesinin olmadığını ve yarışmada daha fazla yiyebileceğini anlatan 51 kg ağırlığındaki yarışmacı Zeynep Doğan, "Yarışmaya Ankara'dan katılıyorum, aslen Adanalı'yım. 43 dakikada 360 çöp şiş yedim, benim için kolaydı, kendimi iyi hissediyorum. Süre uzun geldiği için lavaboya gitmem gerekti ve bıraktım, belki devam edebilirdim. Normalde daha fazla yediğim oluyor. Düzenli bir beslenme alışkanlığım yok. Genelde sevdiğim şeyleri özellikle fazla yiyorum, bundan dolayı alışkınım” dedi.

“BU SEFER ÇOK BÜYÜK BİR ÖDÜL KIRILDI”

Rekorları genellikle zayıf yarışmacıların kazandığını belirten işletme sahibi ise, "Öncelikle şunu söyleyeyim bizim için hiç kolay olmadı, arkadaşımız bizim için çok kolay oldu dedi. Bu sefer çok büyük bir ödül kırıldı. 'Bu da mı olur?' dedik ve oldu. En büyük ödülü verdiğimizi düşünüyorduk ama meğerse öyle değilmiş.

45 bin TL paramız var burada, bir de sınıfının en pahalı telefonunun sahibi oldu. Zayıflar genelde kazanıyor, kendini ispatladı. 2.5 litre kola, 360 çöp şiş, 1 salata ve 1 lavaş yedi, kendisini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

(İHA)

