Duyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisi

İkizdere ilçesi Ilıca köyünde yer altından 72 derece olarak çıkan ve içerdiği 4541 mineral oranı ile dünyanın en kalitesi olarak gösterilen termal su kaynağı, şifa arayanların adresi oluyor. Sağlık Bakanlığı'nca yaptırılan su analizlerinde; sodyum bikarbonatlı florlü termomineralli suyun romatizmal hastalıklar başta olmak üzere kronik bel ağrıları, eklem rahatsızlıkları, beyin ve sinir cerrahisi sonrası hareketsiz kalanlar ile nörolojik ve stres rahatsızlıkları ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabileceğine yer verildi. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından ziyaretçilerini ağırlayan RİDOS Termal Oteli'ne gelenler hem tatil yapıyor, hem de suya girip, şifa buluyor. Kaplıca otelinin yer aldığı ve kar yağışı ile eşsiz bir güzelliğe bürünen İkizdere Vadisi'nde seyirlik görüntüler oluştu.

'Mineral oranı çok yüksek'

Ridos Termal Otel Genel Müdürü Cemal Akın, Karadeniz Bölgesi’nin en büyük termal tesisi olan otelin 350 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirterek, "Havuzlarımızın tamamı kaplıca termal suyu içermektedir. Otelimiz hem doğa turizmi hem de sağlık turizmini bir arada barındıran nadir otellerden biridir. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı testler sonucunda suyumuzda yer alan mineral zenginliği sonucunda dünyanın en önemli kaplıca otelleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla birçok devlet adamını, birçok protokolü, birçok kraliyet ailesini ağırlamaktayız. Yaz sezonunda yurt dışından gelen misafirlere zor şartlar altında oda verebilmekteyiz. En önemli detaylardan biri de otelimiz Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı devlet hastanelerinden sevkli gelen hastalar, bizim kaplıca termal havuzlarımızda tedavi olabilmekteler, devlet gerekli ödemeleri yapmaktadır" dedi.

'RAHATLIYORSUNUZ' Kaplıca oteline gelen Özer Bahçekapılı, "Buraya gelme nedenim 1998 yılında bir depresyon hastalığı geçirdim. Doktorlar bize burayı tavsiye etti. Buraya geldim ve çok fayda gördüm. Onun için 20 yıldır her ay 2 defa geliyorum, ekibimle de yılda 1 hafta geliyoruz. Burası benim hastalığımı yenmemde çok etkili oldu, herkese tavsiye ederim” dedi.

Sevim Baş ise "5-6 yıl önce buranın çok faydalı olduğunu öğrendim, birkaç arkadaş grup halinde geldik. Doktorlar birçok hastalığa iyi geldiğini söyledi. Burada termal havuzlara giriyoruz, doğa manzarası çok güzel. Personel bize çok iyi davranıyor. Özellikle hastalık noktasında bir numara, havuza giriyorsunuz, rahatlayıp çıkıyorsunuz" diye konuştu.

'CİLDE ÇOK İYİ GELİYOR' Kübra Kazas da "Buraya ilk gelişim. Gelenlerin iyileştiğini duydum, bu yüzden tercih ettim. Girdiğimde vücudumdaki bazı ağrıların gittiğini hissettim, vücuduma iyi geldi. Havuzdan çıktıktan sonra daha dinç ve zinde olduğumu fark ettim. Doğasıyla ve termal havuzlarıyla tercih edilecek bir yer, tavsiye ediyorum" dedi.