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Duyanlar olay yerine koştu: İkizlerini odaya kilitleyip... "Bizi de şok ettiler"

07.02.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Eşiyle tartışan Özal Toraman, ikiz çocuklarını odaya kilitleyerek eşine kurşun yağdırdı. Eşini yaralayan Toraman daha sonra aynı silahla intihara kalkıştı. Çiftin yakınları haberi alır almaz olay yerine koştu. Bina sakinlerinden biri çift için, "İyi insanlardı, bir tartışmalarını görmedim. Hiçbir gün tartışma yaşamadılar. Bizi de şok ettiler şu anda" ifadelerini kullandı.

Duyanlar olay yerine koştu: İkizlerini odaya kilitleyip... "Bizi de şok ettiler"

Olay dün saat 16.00 sıralarında Maltepe’de meydana geldi. Özal ve Cemile Toraman çifti ikiz kız çocuklarıyla 7 katlı bir binanın dördüncü katında yaşıyordu. Tersanede çalışan 38 yaşındaki Özal Toraman, özel bir hastanede ebe olarak görev yapan Azerbaycan uyruklu Cemile Toraman ile tartıştı. Özal Toraman, önce ikiz kız çocuklarını evin bir odasına kilitledi daha sonra eşine silahla ateş etti.

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İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

Cemile Toraman yaralanırken Özal Toraman aynı silahla intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çifti ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Haberi duyan yakınları çiftin evine koştu. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlatırken, ekipler Özal Toraman’ın yakınlarını ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.

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"BİZİ DE ŞOK ETTİLER ŞU ANDA"

Bina sakini Döndü Işık, "Sese çıktık biz zaten. Çıktığımızda kapıyı kırmaya çalıştık. Polisler falan geldi. Yaralı olduğunu gördük. İyi insanlardı, bir tartışmalarını görmedim. Hiçbir gün tartışma yaşamadılar. Bizi de şok ettiler şu anda. İkisi de yaşıyorlardı iyilerdi. İnşallah iyi olurlar tek temennimiz o. İki tane çocukları vardı. Çocukları aldık biz komşuya bıraktık. Onların da ister istemez psikolojileri bozulmuş. Titriyorlardı çocuklar aldığımızda.Ama inşallah iyi olacaklar tek temennimiz o" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Maltepe
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