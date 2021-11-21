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Duyanlar şaştı kaldı! İşte Burcu Kara hakkında az bilinen gerçekler!

21.11.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların tanınan simalarından biri olan, birçok tiyatro, dizi, sinema, reklam projesinde yer alan Burcu Kara sosyal medyada oldukça aktif isimler arasında yer alıyor. Paylaşımları ve yaşam tarzıyla sosyal medyada binlerce kişi tarafından takip edilen Burcu Kara hakkında az bilinen gerçekler duyanları şoke ediyor.

Duyanlar şaştı kaldı! İşte Burcu Kara hakkında az bilinen gerçekler!

Uzun yıllardır ekranda olan Burcu Kara'nın bilinmeyenleri duyanları şaşırttı. Burcu Kara geçtiğimiz yıl, TV8 ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncu olarak katılmış ve "Zuhal" rolünü canlandırmıştı. İşte ünlü oyuncu hakkında az bilinen gerçekler!

Duyanlar şaşıp kalıyor! İşte Burcu Kara hakkında az bilinen gerçekler!

İŞTE BURCU KAYA HAKKINDA BİLİNMEYENLER!

1 Mart 1980, Bursa doğumlu Burcu Kara 41 yaşında. Burcu Kara, 2004 senesinde yayınlanan ve yayınlandığı döneme damga vuran Haziran Gecesi filminde Naz Elmas, Özcan Deniz gibi isimlerle birlikte rol aldı. Kara, söz konusu filmde hayat verdiği "Duygu" karakteri ile seyircilerin aklına kazındı.

16 YAŞINDA ÜNİVERSİTEYE BAŞLADI!

Burcu Kara, ailesinin ilk çocuğu olmasıyla birlikte anne ve babası öğretmenlik yaptığı için ilkokula 4-5 yaşlarındayken başladı. 9 yaşına geldiğinde ilkokulu bitiren Burcu Kara üniversiteye gittiğinde henüz 16 yaşındaydı. Burcu Kara üniversiteden 20 yaşında mezun oldu.

Duyanlar şaşıp kalıyor! İşte Burcu Kara hakkında az bilinen gerçekler!

Bir zamanlar yatırım uzmanlığı ile ilgilenen Burcu Kara aradığını bu meslekte bulamayınca diksiyon ve spikerlik kursları almaya başladı. Bir süre Olay TV'de program sunan Kara, Radyo D ve Radyo Foreks'te de haber spikerliği yaptı. Oyunculuk dersleri alan Kara, bir zamanlara damga vuran Haziran Gecesi dizisinde "Duygu" rolüne hayat verdi. 2007'de "Sadri Alışık Tiyatrosu"nda düzenlenen bir Atıf Yılmaz eseri olan "Güllü"nün tiyatro versiyonunda Kerem Alışık ile başrolleri paylaştı.

2011'e gelindiğinde Burcu Kara, şimdilerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buğra Gülsoy ile hayatını birleştirdi. Ancak ikili, 2 Ağustos 2012'de evliliklerini noktalama kararı aldı. Kara 2016'da yönetmen Fırat Doğu Parlak ile evlendi.


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Burcu Kara
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