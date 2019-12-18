Duyarlı görevli ve vatandaş evi yanmaktan kurtardı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde bir evde çıkan yangın, denetime giden bir Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve olay yerinden geçen bir vatandaşın araçlarındaki yangın söndürme tüpleriyle yaptığı müdahale ile büyümeden söndürüldü.

Esentepe Mahallesi'ndeki iki katlı binanın birinci katında bulunan Raşit Demirkan'a ait evde, iddiaya göre bulaşık makinesinin alev alması sonucu yangın çıktı.

Evde bulunan Demirkan ailesinin fertleri, dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi.

Bu sırada evin yakınındaki bir iş yerine denetime giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Mehmet Arafat, araçtaki yangın söndürme tüpünü alıp eve girerek yangını söndürdü.

Olay yerinden geçen Serdar Aydın da Arafat'ın dışarı çıkması sonrası aracından aldığı yangın söndürme tüpüyle eve girip soğutma çalışması yaptı.

Evin yanmasını önleyen Arafat ve Aydın'ın ilk müdahalesiyle büyümesi önlenen yangının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yapıp gerekli kontroller sonrası evden ayrıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, olay yerine gelip yangınla ilgili bilgi aldı.

Demirkan ailesine "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Başkan Gelgör, yangına ilk müdahaleyi yapan Arafat ve Aydın'a da teşekkür etti.

