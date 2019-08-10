İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, iki yıldır yapılan uygulamalar ve projeler sayesinde toplumda yüksek duyarlılık oluştuğunu belirterek, "Bu duyarlılıkla kaza sayılarımız çok azaldı." dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Ordu'daki bazı polis ve jandarma noktalarını ziyaret eden Erdil, burada görevli personel ile bayramlaştı.

Erdil, sürücülerin ve yolcuların da bayramını kutlayarak, trafik güvenliğine dikkati çekmek için "Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla başlatılan kampanya hakkında bilgi verdi.

İçişleri Bakanlığınca bir yılı aşkın süredir trafik kazalarını azaltmak için çeşitli kampanyalar yürütüldüğünü ifade eden Erdil, "Kemerin Ses Getirsin" kampanyası dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bakanlığın üst düzey yöneticilerinin, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı ve ilgili birimlerin topyekun sahada bulunduğunu aktardı.

Erdil, özellikle bayram süreçlerinde ve yaz aylarında Türkiye'de yüksek trafik hareketliliği yaşandığına işaret ederek, bu hareketliliğin de kaza oranlarını arttığını vurguladı.