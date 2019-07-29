Duyarsız hasta bebek bezi attı, hastanede boru patladı

Bursa’da yeni inşa edilen Şehir Hastanesi’ni su bastı haberlerinin ardından Sağlık Müdürlüğünden açıklama geldi. Açıklamada atılan bebek bezinin boruları tıkadığı bildirildi.

Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bursa Şehir Hastanesi’nde 24.07.2019 tarihinde B1 katı HBYS ofis alanının tavanında oluşan su akıntısı ile ilgili gerekli inceleme yapılmıştır. C Blok Kadın Doğum ve Çocuk hastanesinin pis su borularından bebek bezi ve benzeri maddelerin atılması neticesinde rögarın tıkandığı ve suyun geri itmesi sebebiyle de anılan ofis üzerinden geçen boruya ait dirseğin patladığı tespit edilmiştir. Olayla ilgili teknik ekipler hemen aksiyona alınarak vidanjör ile rögar açtırılıp, patlayan dirsek değiştirilmiştir. Ve her şey normal akışına dönmüştür. Bu su akıntısı sonucunda hiç bir tıbbi cihaz ve alanda aksaklık yaşanmamış ve sağlık hizmeti kesintisiz devam etmiştir" denildi.



