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Duyarsız vatandaşlar atıyor, onlar topluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 10:16 | Son Güncelleme

İzmir’de gönüllüler tarafından kurulan “Doğa İçin Temizle” grubu, sosyal medyadan örgütlenerek çevre temizliği yapıyor.

İzmir’de gönüllüler tarafından kurulan “Doğa İçin Temizle” grubu, sosyal medyadan örgütlenerek çevre temizliği yapıyor. Ekibin topladığı çöpler, doğaya karşı duyarsızlığı gözler önüne sererken, grupta 3 yaşından 70 yaşına kadar çok sayıda gönüllü bulunuyor.
’Doğa İçin Temizle’ grubu, gönüllük esasına dayalı olarak İzmir’de çevre temizliği etkinlikleri düzenliyor. Sosyal medya üzerinden örgütlenen grupta 3 yaşında bir çocuk da bulunuyor, 70 yaşında bir vatandaş da. Pek çok meslek grubundan çok sayıda kişinin katılım sağladığı oluşumun ortak paydası ise doğa. Duyarsız vatandaşların çevreye attığı çöpleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte toplamaya başlayan gönüllüler, gün sonunda adeta çöp dağları haline gelen atıkları geri dönüşebilen ve geri dönüşemeyen atıklar olarak ayrıştırıyor. İnsanların doğaya duyarlı davranmasını isteyen gönüllüler, herkesi çevreyi kirletmemeye davet ediyor.

Konser alanlarında da temizlik yapıyorlar
Doğa İçin Temizle grubundan Şükrü Üzcan, “Doğa İçin Temizle ailesi olarak gönüllü insanlardan oluşan bir ekibiz. İzmir içinde doğayla ilgili çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bugün Altındağ semtindeyiz ve manzara çok kötü. Beklemediğimiz bir ortamla karşılaştık. Yarınlarımıza daha iyi bir çevre bırakmak ve farkındalık oluşturmak istiyoruz. Ekibimizde 7’den 70’e pek çok meslek grubundan gönüllü var. Ortak paydası doğa olan herkesin katılabileceği bir aileyiz. Bugün 30 poşet çöp topladık. Toplamaya da devam ediyoruz. Keşke çevre kirletilmeseydi ve biz bu grubu kurmasaydık. Biz aynı zamanda konser alanlarında da temizlik yapıyoruz. İzmir’de düzenlenen çim konserlerinde 5 hafta boyunca temizlik yaptık. İlk hafta bir günde 15 poşet çöp toplarken son haftada bir iki poşet çöp topladık. Bizi gören insanlar bir süre sonra utancından çöp atmamaya başladılar” dedi.

“Kurumuş kaplumbağa bulduk”
Gönüllü Esra Özyüksel ise “Bugün sabahtan itibaren çöp toplamaya başladık. Bu çöpleri dönüşebilenler ve dönüşemeyenler olarak ayıracağız. Hepimiz doğaya katkı sunma amacıyla buradayız. Bunu başarmaya çalışıyoruz ama bilinçli insan sayısı ne yazık ki çok fazla değil. Bugün burada sadece çöp görmedik. Kurumuş kaplumbağa, kurumuş salyangoz da gördük. Bunlara şahit olmak çok acı bir durum. Bu kadar çöp sadece insanlara değil, hayvanlara da zarar veriyor. Bu alanda iki adımda bir çöp kutusu var ama insanlar yerlere çöp atıyor. Toprağı kazıdıkça çöp çıktı. Çöpler toprağın altına bile nüfuz etmiş” diye konuştu.

"Kapımız herkese açık"
Gönüllü Ali Haydar Berbeoğlu, “Ekibimiz 70 kişi civarında. Biz gönüllü olarak çalışıyoruz. Üniversiteler açıldığında 200 kişiyi bulmayı hedefliyoruz. Etkinlik yapmak için sosyal medyadan örgütleniyoruz. Bizim kapımız herkese açık. Yaş sınırımız da yok. Yeter ki gönüllü olsun. Ne kadar çoğalırsak o kadar temizlik olur” ifadelerini kullandı.

En yaşlısı 70, en genci 3 yaşında
Grubun en yaşı üyesi 70 yaşındaki Erdoğan Afacan, “Gruba yeni katıldım. Çevreyi severek temizliyorum. Yolda çöp gördüğüm zaman hem kendim toplardım hem de insanlara çevreyi temiz tutmalarını söylerdim. Ben 70 yaşındayım. Grupta 3 yaşında bir çocuğumuz da var. Bu iş yaşa bakmıyor” derken, 3 yaşındaki Mahir Çelikkaya da, “Ben çöp toplamaya geldim. Sopamla çöp topluyorum. Burası çok pis. Lütfen çevremizi temiz tutalım. Haydi çöp toplamaya” dedi.

Duyarsız vatandaşlar atıyor, onlar topluyor

Duyarsız vatandaşlar atıyor, onlar topluyor

Duyarsız vatandaşlar atıyor, onlar topluyor

Duyarsız vatandaşlar atıyor, onlar topluyor

Duyarsız vatandaşlar atıyor, onlar topluyor

Duyarsız vatandaşlar atıyor, onlar topluyor

Duyarsız vatandaşlar atıyor, onlar topluyor

Duyarsız vatandaşlar atıyor, onlar topluyor

Duyarsız vatandaşlar atıyor, onlar topluyor

Duyarsız vatandaşlar atıyor, onlar topluyor

Duyarsız vatandaşlar atıyor, onlar topluyor

Duyarsız vatandaşlar atıyor, onlar topluyor

Duyarsız vatandaşlar atıyor, onlar topluyor
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