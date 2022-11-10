Duydukları karşısında Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! 815 bin lirası çalınan kadın: Elimdeki çiviyle kocamı çiviledim

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında eşinin paralar, altınlar ve arabayla kaçıp ortadan kaybolduğu iddiasıyla Müge Anlı'ya başvuran Remziye Hanım'ın anlattıkları gündem oldu. Eşine şiddet uyguladığı anları anlatan Remziye, programa adeta damga vururken anlattıkları başta Müge Anlı olmak üzere hem stüdyodakileri hem de ekran başında programı izleyenleri şaşkına çevirdi. Eşini nasıl dövdüğünü ayrıntılarıyla anlatan Remziye, elindeki çiviyle eşini çivilediğini de söyledi. İşte her detayı şoke eden Remziye Hanım ve kocası Esat Bey'in yaşadıklarıyla alakalı tüm detaylar...

"PASTANECİNİN KIZINI METHEDİYORDU"

Müge Anlı'nın Remziye'nin eşiyle ilgili "kadın-kız mevzusu var mı?" diye sorması üzerine Remziye, "Var" yanıtı verdi. Anlı, kendisinin yakaladığını mı yoksa tahmin mi ettiğini sorunca ise Remziye yakaladığını söyleyerek "Şöyle yakaladım. Ben kimse için günah sahibi olamam. Pastanecinin kızını methediyordu. Bir uşağı var. Öyledir, böyledir, 'ya Allah sahibine bağışlasın. Kes sesini' dedim. 'Birinin kızını methedeceğine, kendi aileni düşünemiyorsun da herifin kızını ne düşünüyorsun.' dedim" şeklinde konuştu.

Anlı'nın pastanecinin kızını methettiği için mi kadınlara ilgisi olduğunu düşündüğünü sorması üzerine ise "Gece saat 2-3'te o kız arıyor onu. Niye aradı seni diye sorduğumda 'Pastanecinin kızı çocuğunu hastaneye getirecek' diyor." dedi. Gecenin o saatinde kendisinin kardeşini bile arayamayacağını dile getiren Remziye, gelen telefondan sonra eşinin kalkıp, giyinip gittiğini anlattı.

"KADIN SESİ NE ZAMANDIR ERKEĞE DÖNDÜ?"

Yaşadıklarını detaylarıyla ifade eden Remziye, aradan 1-2 akşam geçmeden başka birinin de aradığını, kendisinin kadın olduğunu söylediği ancak eşinin erkek olduğunu iddia ettiğini belirtti. Hatta bazen eşinin telefonu yüzüne kapattığını ancak karşı tarafın her kapatışında bir kez daha aradığını, ısrarcı olduğunda ise eşinin nihayetinde telefonu açtığını söyledi. Eşinin telefondakinin erkek olduğunu belirtmesi üzerine kendisine "Kadın sesi ne zamandır erkeğe döndü?" yanıtını verdiğini anlatan Remziye, eşinin Trabzon'da birinin karısının çocuğunu doktora getireceğini söylediğini belirtti. Bu yaşadıklarına "Gece saat 3'te mi?" tepkisini veren Remziye, "Allah aşkına yeter" diyerek isyan etti.

Bunların üzerine Anlı ise "Ne yapıyorsun sen de patlatıyor musun bir tane?" diye sorunda Remziye, "Patlatmıyorum, yatıyorum aşağıya, ne yapacağım onu mu bekleyeceğim, o yatar orada, biz yatarız burada. Gitsin, onda değilim. Evini, ailesini bilse... Ayağı sakat da olsa baksaydım ona. Derdim ki uşağımın hatrına bakacağım ben ona. Ama gidiyor." yanıtını verdi.

53 GRAMLIK 5 TANE BİLEZİK, 16 ATA ALTIN, 1 ÇEYREK ALTIN, 40 BİN TL NAKİT PARA VE 400 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ ARABA...

Müge Anlı, Remziye'nin eşinin en son gittiğinde 53 gramlık 5 tane bileziğini aldığını ve bunun 265 bin lira ettiğini söyledi. 16 tane ata altın, bir tane çeyrek altın, 40 bin TL nakit para ve 400 bin lira değerindeki aracıyla Esat Bey'in ortadan kaybolduğunu belirtti. Bunların yaklaşık 815 bin lira ettiği ifade edildi. Anlı arabayı neden onun üzerine yaptığını sorunca Remziye, "Güya benim üzerime yapacaktı." dedi. Remziye bunun kendisinin 3. evliliği olduğunu da söyledi.

"Ben onu nasıl aldım biliyor musun Müge Anlı?" diyen Remziye, "Kız kardeşinin yanında duruyordu. Onun sadece birinci evliliği bu. Sakattı, değneğin üstünde aldım onu." dedi.

Eşinin, kendisinin altınlarını alıp gittiğini ifade eden Remziye, Anlı'nın kavga mı ettiniz de aldı onları diye sorması üzerine "Evet" yanıtını verdi. O sabah, eşinin arabaya hırsız girdiğini söylediğini anlattı. Ama eşinin çok yalan söylemeye başladığını da ekledi. "Arabaya indi, 'Arabadan parayı aldılar' dedi. Komşumuzun kapısına gitti. 'Arabadan bin 500 liramı aldılar, sizin buraya gelenler aldı' dedi." şeklinde konuşan Remziye, kendisinden parayı saklamak için eşinin parayı arabanın kenarına koyduğunu ve parasını çaldırdığını ifade etti. "Benzin alacaktım dedi, benzinci kapalıydı, orada kaldı" diyen eşiyle tartıştığını ve eve girdiklerini söyleyen Remziye, eşinin çayının içip kalkıp gittiğini ve akşam geri geldiğini belirtti.

"ADAMA İKİ KERE KAFA ATTIM"

Akşam yemek yerken Remziye "Esat düşündüm taşındım ben işi bitirdim. Seninle işi bitirdim. Ayrılacağım senden. Artık yeter" diye konuştuğunu söyledi. Bunun üzerine eşinin dondurucunun üstüne vurduğunu söyleyen Remziye, bunun üzerine kendisinin sofranın üzerine eşine gerisin geri bir tane vurduğunu anlattı. Eşinin ağzının içinin kanadığını söyleyen Remziye, eşinin kendisine "Sana öyle bir rezillik edeceğim ki hiç unutamayacaksın" dediğini ifade etti. Ardından eşinin, kendisinin cüzdanını aldığı gibi arabayla birlikte evden gittiğini ve bir anda ortadan kaybolduğunu söyleyen Remziye, sonrasında hastayım diye numara yapıp eşini çağırdığını belirtti. Bunun üzerine eşi tekrar eve gelen Remziye, eşinden kendisini doktora götürmesini istediğini anlattı. Bu arada Remziye, eşinin daha önce evi kendi üzerine yapmasını istediğini çünkü kendi ölürse ortada kalacağını dile getirdiğini de ekledi. Bunun üzerine Remziye eşine "Ölmemi istiyordun, ölüyorum, doktora götür beni" deyince eşinin tüpleri içeri alırken eşinin kafasına kafasıyla vurduğunu anlattı. Remziye, "Adama iki kere kafa attım, düştü, ben adam gibi dövüşürüm, ben gizlemiyorum." dedi.

"ÇİVİ ELİMDEYDİ, HEP ÇİVİLEDİM ONU"

"O bana vurmaya kalkınca bir daha tuttum yine vurdum. Çivi elimdeydi hep çiviledim onu." şeklinde konuşan Remziye, "Ben yalan demem. Ama onu hak etti. İki üç sefer vurdum ona çiviyle." ifadelerini kullandı.

Duydukları karşısında adeta büyük bir şok yaşayan Müge Anlı, "Çiviyle olur mu ya?" tepkisini gösterdi. Müge Anlı, "Üzülmedin mi?" diye sorunca, Remziye "Ne üzüleceğim, o beni üzdü üzeceği kadar, benim ne işim var burada, beni dünyaya rezil etti. Beni buraya o getirtti. O bunu hak etti" dedi.