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Duygu Çelikten olayı nedir? Duygu Çelikten’i kim öldürdü?

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 12:50 | Son Güncelleme

13 gündür kayıp olan Duygu Çelikten'i ailesi bulmak için Müge Anlı'nın programına katılmıştı. Bugün acı haber ailesine verildi, Duygu Çelikten bir ormanda öldürülmüş olarak cesedi bulundu. Duygu Çelikten olayı nedir? Duygu Çelikten’i kim öldürdü?

Duygu Çelikten olayı nedir? Duygu Çelikten’i kim öldürdü?

Duygu Çelikten'in ailesinin Müge Anlı'ya başvurması üzerine kayıp olduğu ve kendisinden uzun süredir haber alınamadığı ortaya çıkmıştı. Müge Anlı'dan yardım isteyen aile 13 gün sonra acı haberi aldı. İki çocuk annesi, 30 yaşındaki Duygu Çelikten, ormanlık bir alanda ölü olarak bulundu. Peki Duygu Çelikten’i kim öldürdü?

DUYGU ÇELİKTEN OLAYI NEDİR?

Kızları Duygu Çelikten'in kaybolması üzerine Müge Anlı'dan bulunması için yardım isteyen aile 13 gündür kızlarını arıyordu. Bugün Müge Anlı'da Duygu Çelikten'in son durumu hakkında son dakika gelişmesi yaşandı.

duygu çeliktenin katili

Müge Anlı programda Duygu Çelikten'in yan taraflarından ve sırtından bıçaklanarak ormanlık alana gömüldüğünü açıkladı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 2 hafta önce kaybolan 2 çocuk annesi Duygu çelikten’in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

En son kızının fatura ödemesi için dışarıya çıktığını söyleyen ailesi komşularından şüpheleniyor. Kızlarının komşuları tarafından kaçırıldığından şüphelendiklerini söyleyen Çelikten'in ailesi, Duygu Çelikten'in zorla arabaya bindirilerek kaçırıldığını belirtti.

duygu çelikten...

DUYGU ÇELİKTEN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Duygu Çelikten'in annesi programda Veli isimli komşularından şüphelendiğini belirterek, kızının 13 gün önce fatura ödemek için dışarı çıktığını söyledi. Daha sonra kızının geri gelmediğini, komşusu tarafından zorla arabaya bindirilerek kaçırıldığını çevredekilerden duyduğunu söyleyerek açıklama yaptı. Duygu Çelikten'in ormanda cesedinin bulunmasının ardından komşu hakkında arama çalışmaları başlatıldı.


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