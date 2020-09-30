HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Duygu Çelikten’in katil zanlısı yakalandı

Duygu Çelikten’in katil zanlısı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 12:46 | Son Güncelleme

Antalya’da 6 Eylül’de kaybolan ve kaybolduktan 13 gün sonra ormanlık alanda cesedi toprağa gömülü halde Duygu Çelikten’in katil zanlısı olduğu ileri sürülen komşusu Muğla’nın Fethiye ilçesinde yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 6 Eylül’de evinden ayrıldı.

Antalya’da 6 Eylül’de kaybolan ve kaybolduktan 13 gün sonra ormanlık alanda cesedi toprağa gömülü halde Duygu Çelikten’in katil zanlısı olduğu ileri sürülen komşusu Muğla’nın Fethiye ilçesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 6 Eylül’de evinden ayrıldı. Doğu Garajı bölgesine fatura yatırmak için gelen Çelikten’i komşusu Veli Ü., annesinin hastanede olduğunu söyleyerek otomobiline aldı. İkiliden bir daha haber alınamadı. Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelikten için ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Eylül Cumartesi günü Çelikten’in cesedini Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yaklaşık 40 santimetre derinliğinde toprağa gömülü halde buldu. Üzeri taşlarla kapatılan cesette bıçak darbeleri olduğu ve bedenin çürümeye başladığı belirlendi. Cesedin olduğu bölgeye stabilize yoldan ulaşılırken, şüpheli ya da şüphelilerin cesedi yaklaşık 300 metre ormanın içinde taşıdıkları tespit edildi. Genç kadının cenazesi ise 22 Eylül Pazar günü gözyaşları arasında Kurşunlu Mezarlığı’nda defnedildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili şüpheli ve şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Çelikten’in katil zanlısı olduğu ileri sürülen Veli Ü’yü her yerde arayan Antalya polisi, zanlıyı Muğla’nın Fethiye ilçesinde saklandığı evde yakalayarak Antalya’ya getirdi. Şüphelinin sorgunun devam ettiği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı! Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı!
MSB'den flaş Azerbaycan açıklamasıMSB'den flaş Azerbaycan açıklaması
12 yaşındaki kız kardeşine tecavüz eden abileri serbest bırakıldı! 12 yaşındaki kız kardeşine tecavüz eden abileri serbest bırakıldı!
1/
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Trump ve Biden canlı yayında kozlarını paylaştı!
Trump ve Biden canlı yayında kozlarını paylaştı!
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
Alişan'dan Ece Üner'i eleştiren Deniz Çakır'a tepki: İnsan avam olsun da şey olmasın
Alişan'dan Ece Üner'i eleştiren Deniz Çakır'a tepki: İnsan avam olsun da şey olmasın
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi
Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi
Diğer Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Pandemi süresince birlikte yeme içme güvenli değil
Çoğumuz halen yapıyoruz ama... Bilim Kurulu Üyesi Özlü uyardı
İstanbul Ataşehir'deki rezidansta Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümü
Ataşehir'deki rezidansta Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika Azerbaycan açıklaması
MSB'den flaş Azerbaycan açıklaması
Son dakika! Meclis'te ziyaretçi yasağı uzatıldı
Meclis'te ziyaretçi yasağı uzatıldı
Son dakika HDP'li eski Siirt Milletvekili Hatice Kocaman yakalandı
Eski Siirt Milletvekili Kocaman yakalandı
Kedisi uyandırılmasın diye, 'Covit-19 pozitif, elleme' yazısı astı
Kedisi uyandırılmasın diye, 'Covit-19 pozitif, elleme' yazısı astı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.