HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Duygu Delen davasında barolardan "red" tepkisi

Duygu Delen davasında barolardan "red" tepkisi

18.11.2020 17:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Duygu Delen’in ölümüne ilişkin görülen davanın ardından konuşan Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı dosyaya baroların müdahil olma taleplerinin kabul edilmemesine tepki göstererek, “Gaziantep’te yaşayan genç kızın öldürülmesi Gaziantep Barosunu doğrudan etkiler.

Duygu Delen’in ölümüne ilişkin görülen davanın ardından konuşan Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı dosyaya baroların müdahil olma taleplerinin kabul edilmemesine tepki göstererek, “Gaziantep’te yaşayan genç kızın öldürülmesi Gaziantep Barosunu doğrudan etkiler. Biz kadınlarımızın ve kızlarımızın güvenle yaşayacağı bir ortam istiyoruz” dedi.
Gaziantep’te şüpheli bir şekilde ölen Duygu Delen’in ölümüne ilişkin tutuklu bulunan sanık Mehmet Kaplan’ın yargılanmasına başlandı. Gaziantep 10 Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmanın ardından Gaziantep Barosu Başkanı Avukat Bektaş Şarklı davayı takip eden Trabzon, Kahramanmaraş Barosu, Türkiye Barolar Birliği ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun temsilcileriyle birlikte Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptı.
“Gaziantep’te genç kızın öldürülmesi baroyu doğrudan etkiler”
Açıklamada konuşan Bektaş Şarklı, Delen ailesinin avukatının koronavirüs tedavisi gördüğü için duruşmaya katılamadığını söyledi. Duruşmada tekrar keşif ve tutukluluk halinin devamı yönünde karar çıktığını paylaşan Şarklı, “Bir sonraki duruşmada 17 Şubat’ta görülecek. Baroların ve STK’ların müdahillik talebi doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle reddedildi. Bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’de kadına yönelik şiddettin önüne bu şekilde geçemeyiz. Gaziantep’te 17 yaşındaki genç bir kız öldürüldüğü zaman cinsel istismara uğradığı zaman baroların bu anlamda yaptığı çalışmalar eksik kalıyor. Bakın bugün ailenin avukatı yoktu. Katılma talebimiz kabul edilmediği için doğrudan soru sorma ve dosyaya ilişkin ifade de bulunma hakkımız olmadı. Bu anlamda kısıtlanmış olduk. Bu şekilde kadına yönelik şiddet ve istismarın önüne geçemeyiz. Bunları yargı makamlarının da anlaması gerekiyor. Gaziantep’te yaşayan genç kızın öldürülmesi Gaziantep, Kahramanmaraş, Trabzon Barosunu doğrudan etkiler. Biz kadınlarımızın ve kızlarımızın güvenle yaşayacağı bir ortam istiyoruz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama
Zindaşti'nin tetikçisi son anda yakalandı: Suikastı canlı izletecektiZindaşti'nin tetikçisi son anda yakalandı: Suikastı canlı izletecekti
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz lazım

Ayda ile annesinin enkaz altındaki son konuşmaları duygulandırdı

Ayda ile annesinin enkaz altındaki son konuşmaları duygulandırdı

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumda

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumda

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu

100 bin lira harcadı! Koronavirüs için aldığı tedbir görenleri şaşırttı

100 bin lira harcadı! Koronavirüs için aldığı tedbir görenleri şaşırttı

Hafta sonu şehirler arası seyahatler nasıl olacak?

Hafta sonu şehirler arası seyahatler nasıl olacak?

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Diğer Haberler

Son dakika: Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı

Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı

İstanbul'un 'koronavirüs kırılganlık haritası' çıkarıldı! İşte en riskli mahalleler

İstanbul'un 'koronavirüs kırılganlık haritası' çıkarıldı

Zindaşti'nin tetikçisi son anda yakalandı: Suikastı canlı izletecekti

Zindaşti'nin tetikçisi son anda yakalandı: Suikastı canlı izletecekti

Polis fuhuş olayını sosyal medya üzerinden çözdü

Polis fuhuş olayını sosyal medya üzerinden çözdü

MSB duyurdu! Tünel kazarken etkisiz hale getirildiler

Terör örgütüne şok! Tünel kazarken etkisiz hale getirildiler

Cezaevinden izinli çıktı, çay ocağında cinayet işledi

Cezaevinden izinli çıkıp cinayet işledi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.