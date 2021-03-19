Duygu Delen davasında keşif

Gaziantep’te şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen’in ölümüne ilişkin dava kapsamında olay yerinde keşif yapıldı. Keşifte olaydan geriye kalan izlerin evde hala durduğu tespit edilirken olayın yaşandığı dairenin içi ilk defa görüntülendi.

Gaziantep’te 13 Ağustos 2020 tarihinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen’in ölümüyle ilgili olay yerinde keşif yapıldı. Daha önce fizik mühendisi bulunamadığı için 2 defa ertelenen keşif, Delen’in hayatını kaybettiği apartmanda bugün gerçekleşti. Keşfe Gaziantep 10 Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri, sanık Mehmet Kaplan’ın avukatı Enes Akbulut, Delen ailesinin avukatı Mehmet Balcı katılırken keşifte bilişim, adli tıp ve olay yeri inceleme uzmanı ile fizik mühendisinden oluşan bilirkişi heyeti de hazır bulundu. Mahkeme ve bilirkişi heyeti Duygu’yla Mehmet’in tartıştığı odada, evin balkonu ile Duygu’nun düştüğü yerde inceleme yaptı.

Olayın yaşandığı ev görüntülendi

Delen’in hayatını kaybettiği dairede inceleme yapan heyet, evde sanık avukatları tarafından hazırlatılan olaya dair görüntüleri izledi. Delen’in hayatını kaybettiği daire ise ilk defa görüntülendi. Kullanılmayan dairede olayın yaşandığı oda içerisinde olaydan geriye kalan izlerin hala durduğu görüldü.