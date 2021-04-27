Duygu Delen davasında keşif raporu hazırlandı: Kazara düşmesi mümkün değil

Gaziantep'te erkek arkadaşının evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in (17) ölümüyle ilgili olay yerinde keşif yapan bilirkişi heyeti keşif raporunu hazırladı. Delen’in hayatını kaybettiği evin içerisinde ve düştüğü apartman bahçesinde 19 Mart'ta keşif yapan bilişim, adli tıp ve olay yeri inceleme uzmanı ile fizik mühendisinden oluşan bilirkişi heyeti, hazırladığı teknik raporu Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesine sundu. Duygu’un düşme anına ilişkin görüntülerin incelenmesi sonucunda bilincinin açık olduğunu belirleyen heyet, raporda, olayın Kaplan’ın maktul Delen’e ağır ve hakaretler ve şiddet uygulaması sonucu meydana geldiği kanaatine varıldığını aktardı.

DÜŞERKEN BİLİNCİ AÇIK

Maktul Delen ile balkonun fiziksel ölçülerini karşılaştıran heyet, Delen’in dengesini kaybederek kazara aşağıya düşmesinin mümkün olmadığını tespit etti. Delen’in düşmesini hızlanarak ve sıçrayarak ileri doğru hızlanma şeklinde değil, ilk hızsız bedenin yer çekimi etkisinde ağırlığı ile serbest düşme olarak değerlendiren heyetin raporunda, “Delen’in sağ omuz ile dirsek ve sol bacağında meydana gelen ray tipi görünümlü ekimoz şeklinde tarif edilen lezyonlar yüksekten düşme neticesinde meydana gelmiştir. Kamera kayıtlarının saniyenin 1/12 olacak şekilde yavaşlatıldıktan sonra incelenmesinde; yere yaklaşma anında Delen’in sağ elinin parmaklarının açık, sağ el ve kolunun omuza paralel halde olduğu, sol kolunun ise dirsekten bükülmüş, el parmaklarının ise açık olduğu tespit edilmiştir. Bu görüntüler ışığında şahsın bilincinin tam kapalı olmadığı kanaatine varılmıştır” ifadeleri kullanıldı.