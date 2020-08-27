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Duygu Delen'in ölümüyle ilgili flaş gelişme: Davanın seyrini değiştirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 15:39 | Son Güncelleme

Gaziantep’te apartmanın 4. katından düşerek ölen 17 yaşındaki lise öğrencisi Duygu Delen’in ölümüne sebep olmakla suçlanan Mehmet Kaplan’ın kanında ve idrarında uyuşturucu tespit edildi. Delen ailesinin avukatı Önder Alkurt "Bu çok önemli bir gelişme. Davanın seyrini değiştirecek bu gelişmenin detayları daha sonra ayrıntılarıyla kamuoyuna duyurulacaktır" ifadelerini kullandı.

Duygu Delen'in ölümüyle ilgili flaş gelişme: Davanın seyrini değiştirecek

13 Ağustos'ta Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katından düşerek ölen 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüne sebep olmakla suçlanan Mehmet Kaplan çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

KANINDA VE İDRARINDA UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Delen ailesinin avukatı Önder Alkurt yaptığı açıklamada, Kaplan'ın kanında ve idrarında uyuşturucu tespit edildiğini söyledi.

'DAVANIN SEYRİNİ DEĞİTİRECEK'

Avukat Alkurt, İstanbul'da adli tıp raporunda yapılan incelemede Mehmet Kaplan'ın kanında alkolün ötesinde uyuşturucu bulunduğunu söyledi. Bilirkişi raporunun incelendiğini belirten Öndert Alkurt, "Bu çok önemli bir gelişme. Davanın seyrini değiştirecek bu gelişmenin detayları daha sonra ayrıntılarıyla kamuoyuna duyurulacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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