Duygu Delen'in ölümüyle ilgili iddianamede çarpıcı detay: Bayılana kadar dövülüp, balkondan atıldı

Su içmek için mutfağa yöneldiği sırada ses duyunca geri döndüğünde balkon kapısını açık bulduğunu ve baktığında Duygu'nun atladığını anladığını iddia eden Kaplan, "Merdivenlerden koşarak aşağı indim. Duygu'nun yanına koştum, her iki elimle Duygu'nun boynuna sarıldım. Kendisini çevirmek istedim, yüzü gözü boynu kanlar içindeydi, bir şok yaşıyordum. Birkaç saniye içinde bina görevlisi yanıma geldi. Kendisine yardım etmesini arabayla hastaneye götürmek istediğimi söyledim. Görevli bana ambulansın gelmek üzere olduğunu söyledi. Ben hala ağlayarak yerde yatan Duygu'ya sarılmak istiyordum, ancak polisler koluma girdi. Beni ekip aracına bindirip hastaneye götürüp tedavimi bitirdikten sonra da Emniyet Müdürlüğü'ne getirdiler. Emniyete geldiğimde Duygu'nun hastanede öldüğünü öğrendim. Olay yukarıda anlattığım şekilde olmuştur. Duygu'nun atlama anını görseydim kesinlikle kendisine mani olurdum. Böyle bir şey yapmasına imkan vermezdim. Kesinlikle kendisini yukarıdan atmam ya da kendisini atması için bir hal hareket ve telkinim olmamıştır. Olayın bu şekilde sonuçlanmasından dolayı pişmanım" ifadelerini kullandı.

DUYGU: YAŞAM SEVİNCİM KALMADI

Duygu'nun cep telefonunun incelenmesinde de birçok kayda ulaşıldı. Duygu'nun telefonunun notlar kısmındaki incelemede, Mehmet Kaplan'a yazıldığı değerlendirilen 2 silinmiş mektup şeklinde ayrılıktan üzüntü duyduğunu ifade ettiği yazışmada; "Kendimi koca kadınlar gibi hissetmeye başladım. Bunun sebebi de, şunu yapınca Mehmet Can laf edecek, şunu deyince şöyle olacak, bunu yapınca da böyle olur düşüncesi yüzünden. Acaba bana kızacak mısın diye dike üstündeyim. Gerçekten seni ölecek kadar çok seviyorum. Ama sadece sevmek veya aşık olmak her şeyi çözmüyormuş." ve "Mehmet Can o kadar çok sıkıp kısıtlıyor ki yaşama sevinci kalmadı bende" ifadelerinin bulunduğu görüldü.

Duygu'nun annesi Şenel Delen ise alınan ifadesinde kızının daha önce şiddete maruz kalıp kalmadığını bilmediğini belirterek, "Bir gün burnunda bir morluk gördüm ve nasıl olduğunu sorduğumda kızım banyodan düştüğünü söyledi. Bunun üzerine kızımı hastaneye götürdüm ve beyin MR'ı çektirdim. Hatta zaman zaman vücudunun çeşitli yerlerinde morluk ve tırnak izleri olurdu. Nasıl olduğunu sorduğumda bana arkadaşları ile şakalaştığını söylerdi. Kızım hayat dolu neşeli, sevecen, dertlerini bana anlatabilen, sorunlarına dışarıda çözüm aramayan birisiydi. Mehmet ile olan ilişkisi nedeniyle herhangi bir psikolojik bunalımı bulunmamaktaydı. Bu neden ile kızımın kesinlikle intihar etmiş olabileceğini düşünmüyorum. Kızımın ölümüne sebebiyet veren Mehmet Kaplan isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim" dedi.