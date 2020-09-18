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Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme: Soruşturmanın seyrini değiştirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 09:56 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 17 yaşında hayatını kaybeden Duygu Delen'in ailesinin avukatı Ömer Faruk Akan, olayın yaşandığı evde ve genç kızın düşerken çarptığı ipte yoğun şekilde kan izlerinin bulunduğunu belirterek, kan izlerinin kime ait olduğunun belirlenmesiyle soruşturmanın seyrinin değişeceğini söyledi.

Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme: Soruşturmanın seyrini değiştirecek

Merkez Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katından 13 Ağustos'ta düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen'in ölümüne ilişkin soruşturma Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle sürdürülüyor.

Ailenin avukatı Ömer Faruk Akan, Gaziantep Barosu ve ailenin avukatı olarak soruşturmayı ilk günkü gibi titizlikle takip etmeye devam ettiklerini söyledi.

'CİNAYET İDDİAMIZIN DAHA DA GÜÇLENECEĞİ KANNATİNDEYİZ'

Soruşturma sürecinin olayın aydınlatılmasında önemli rol oynayacağını aktaran Akan, "Son olarak edindiğimiz bilgilere göre olayın yaşandığı evin içerisinde yoğun bir şekilde kan izleri mevcut. Ancak kan izlerinin henüz kime ait olduğu tespit edilmiş değil. Kan izlerinin kime ait olduğu tespit edildiğinde bizim cinayet iddiamızın daha da güçleneceği kanaatindeyiz." diye konuştu.

Soruşturmada yeni bilgilere ulaştığını aktaran Akan, "Ayrıca yeni edindiğimiz bilgilere göre, Duygu Delen kızımızın düşerken çarpmış olduğu çamaşır telinde de kan izleri mevcut. Düşme yeri ve tellede de kan izelerinin mevcut olması, ayrıca balkonun düşme tarafında değil, düşmeyle ilgisi olmayan yerde kan izlerinin bulunması da cinayet ihtimalini de ayrıca güçlendirmektedir." ifadelerini kullandı.

Akan, düşüş yeriyle ilgili de yeni bilgiler ve bulgular edindiklerini ifade ederek, "Duygu kızımın düşmüş olduğu yer ile bina arasındaki mesafe 4 metreye yakın. Balkonla düşmüş olduğu yer arasında ise 2,2 metre civarında bir mesafe var. Bu da Duygu kızımızın atlamış olma ihtimalini yazıflatmakta, atılmış olma ihtimalini ise güçlendirmektedir. Ayrıca dosyanın içerisinde bizce çok önemli bir delil niteliği taşıyacak olan en önemli şey ise, evin içerisinde haddinden fazla kan örneğinin bulunmasıdır." diye konuştu.

'SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK'

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklama talebindeki gerekçesine de dikkati çeken Akan, şunları söyledi:

"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklama gerekçesi, kanların şüphelinin beyanında belirttiği üzere kolundaki kesitten kaynaklandığı iddiasının doğru olamayacağı, çok yoğun bir şekilde ev içerisinde kan izlerinin bulunduğunu ve sebeple şüphelinin beyanının doğru olamayacağı iddiasıyla tutuklama talep etmişti ve bu sebepten dolayı sulh ceza hakimliğince tutuklandı."

Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü aktaran Akan, "Kan izlerinin kime ait olduğu soruşturmanın seyrini değiştirecek. Çünkü şüpheli sadece basit bir şekilde vurduğunu iddia ediyor. Eğer kan izleri yoğun bir şekilde Duygu kızımına ait çıkarsa bunun basit bir müdahale olmadığı ortaya çıkacak ve soruşturmanın seyri tamamen değişecektir." dedi.

OLAY

Gaziantep'te 13 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, incelemede, hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti.

Evdeki Mehmet K. (20), "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Soruşturma dosyası, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş ayrıca bir örnek de Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kar'a gönderilmişti.

Kaynak: AA


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