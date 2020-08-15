Duygu Delen'in katil zanlısı Mehmet Kaplan tutuklandı

Gaziantep'te Duygu Delen isimli 17 yaşındaki genç kadının ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Kaplan tutuklandı. Delen, Kaplan'ın dördüncü kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Gaziantep Valisi Davut Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mehmet Kaplan'ın tutuklandığını ve bundan sonraki sürecin bağımsız mahkemeler tarafından yürütüleceğini ifade etti:

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı da, Mehmet Kaplan'ın "çocuğun cinsel istismarı ve kasten öldürme" suçundan tutuklandığını duyurdu.

Gaziantep'in Batıkent mahallesinde Perşembe akşamı yaşanan olayın ardından çağrılan sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etmiş ve cenaze, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Olay yerine gelen polis ise, güvenlik kamerası kayıtlarında binaya Duygu Delen ile birlikte girdiği görülen Mehmet Kaplan'ı gözaltına almıştı.

20 yaşındaki Kaplan‘ın, polisteki ilk ifadesinde olay anını görmediğini ifade ettiği belirtiliyor. Delen'in kaza sonucu mu düştüğü, intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.