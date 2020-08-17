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  4. Duygu Delen’in Ölümü İstanbul Sözleşmesi’ni Yeniden Gündeme Taşıdı

Duygu Delen’in Ölümü İstanbul Sözleşmesi’ni Yeniden Gündeme Taşıdı

17.08.2020 20:40 | Son Güncelleme

VOA Türkçe’ye konuşan kadınlar benzeri olayların yaşanmaması için İstanbul Sözleşmesi’nin şart olduğunu ve Duygu Delen olayının takipçisi olacaklarını kaydettiler

Duygu Delen’in Ölümü İstanbul Sözleşmesi’ni Yeniden Gündeme Taşıdı

Gaziantep’te eski erkek arkadaşına ait evin dördüncü katından şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitiren 17 yaşındaki Duygu Delen’in cenazesi defnedilirken kadınlar genç kızın düştüğü yere karanfil bırakarak İstanbul Sözleşmesi’nin önemine değindi.

Şehitkamil İlçesi Batıkent Mahallesi’nde yaşanan olayda 17 yaşındaki Duygu Delen, eski erkek arkadaşı Mehmet Kaplan’a ait evden beton zemine düşerek yaşamını yitirmişti. Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Kaplan çıkarıldığı mahkemece çocuğun cinsel istismarı ve kasten öldürme suçlarından tutuklandı.

Genç kızın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi ve arkadaşları tarafından Asri Mezarlığa defnedildi. Olayın yaşandığı gün tüm Türkiye’de gündem olmasının ardından Kadın Meclisleri’nin organize ettiği basın açıklaması etkinliği ise Gaziantep Valiliği’nin Corona virüsü salgınının yayılmasını gerekçe gösterdiği eylem ve etkinlik yasağı nedeniyle iptal edildi.

Basın açıklamasının iptali sonrasında kadınlar ve Duygu Delen’in bazı yakınları genç kızın düşerek hayatını kaybettiği yere karanfil bıraktı.

VOA Türkçe’ye konuşan katılımcılar benzeri olayların yaşanmaması için İstanbul Sözleşmesi’nin şart olduğunu ve bu olayın takipçisi olacaklarını ifade ederek, Duygu Delen’in cenaze törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de katılmasını beklediklerini ancak gelmediğini kaydettiler.

“Ben bir kadın olarak kokuyorum’’

Sık sık yaşanan kadın cinayetleri nedeniyle kendisinin de ölmekten korktuğunu ve sürekli tedirgin olduğunu söyleyen Betül Güner, “Duygu’yu tanımıyorum, onunla tanışmayı çok isterdim. Bana katili olduğu erkek arkadaşını anlatsaydı. Ben de kendisini o çocuktan uzak durması konusunda uyarsaydım ve Duygu bugün hayatta olsaydı, keşke. İstanbul Sözleşmesi eğer etkin uygulansaydı devlet büyükleri de biliyor ki Duygu bugün hayatta olacaktı. Bizim bu çığırtkanlığımız kadınlar ölmesin diyeydi. Ben bir kadın olarak çok korkuyorum. Yarın öldürülmeyeceğim ne malum. Duygu’nun eski erkek arkadaşının ailesi Gaziantep’te varlıklı bir aile. Biz maskeli ve mesafeli bir şekilde basın açıklaması yapacaktık bugün. Ama valilik Corona virüsünü gerekçe göstererek yasak çıkardı. Ayrıca kentin kadın belediye başkanı Fatma Şahin çıkıp hiç bir şey söylemedi’’ dedi.

“Aynı şahıs daha önce 35 yaşındaki hamile bir kadının ölümüne neden olmuştu’’

Suçluların hak ettiği şekilde yargılanmaları gerektiğine dikkat çeken Hidayet Alber, “Duygu’lar, Pınar’lar için biz İstanbul Sözleşmesi’ni istiyoruz. Suçlular hak ettikleri şekilde yargılansın ve daha sonra bir daha kadın cinayetleri yaşanmasın istiyoruz. Olayın şüphelisi Mehmet Kaplan’ın tutuklandığı söyleniyor ama bir süre sonra umarım bir önceki cinayetinde olduğu gibi serbest bırakılmaz. Ailenin ekonomik durumundan dolayı bu davalar umarım bu şekilde sürüncemede bırakılmaz. Aynı şahıs daha önce de kaza yaparak 35 yaşında hamile bir kadının ölümüne sebep olmuştu. Şimdi de bu genç kızımız bu şekilde öldü. Biz bu olayın takipçisi olacağız’’ diye konuştu.

Öldürülen genç kızın Gaziantep’te olması ve belediye başkanın da bir kadın olduğu için Duygu Delen’in cenaze törenine ve sonraki etkinliklere katılmasını beklediklerini ancak göremediklerini ifade eden Cemile Cennet Şevran ise, “İstanbul Sözleşmesi’nin neden bu kadar arkasında durduğumuzun gerekçesi bu şekilde sonuçlar ortaya çıkmasın diyeydi. Bu olayın peşini bırakmayacağız. Bu mücadelede, cenaze töreninde de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i bir kadın olarak yanımızda görmek isterdik ama göremedim’’ dedi.

“Kızımızın ölümüne neden olan şahıs cezasını çekecektir’’

Duygu Delen’in yakını Orhan Yılmaz ise yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını ve genç kızın ölümünden sorumlu tuttuğu Mehmet Kaplan’ın en ağır şekilde ceza almasını için olayın takipçisi olduklarını vurgulayarak “Kızımızın ölümüne neden olan şahıs daha önce de Gaziantep’te ehliyetsiz ve 200 promil alkollü bir şekilde araç kullanırken hamile bir kadına çarparak öldürmüştü. O zaman da cinayetten yargılanmıştı ama ne hikmetse 1-2 ay sonra cezaevinden çıktı. Herkes bunu babasının para gücüne bağlamıştı. Şimdi de 3 gündür biz cenazemizle uğraşırken, önce adliyede dosyaya kısıtlama getirdiler, sonra basına kısıtlama getirdiler, en son kadın kolları Duygu için düzenlediği etkinlik vardı, onu da iptal ettiler. Ne yaparlarsa yapsınlar, kızımızın kanı yerde kalmayacak. Mutlaka cezasını çekecek. Ekonomisi çok güçlü ailelerin çocuk yaparken iyi düşünmeleri gerektiğine inanıyorum. Çocuk yapmak kolay bir iştir. Ama sonradan çocuğu topluma kazandırmak, eğitim vermek ailenin görevidir. Bu çocuk sürekli psikopat gibi geziyor ve taciz ediyordu. Sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağız ve suçlu cezasını çekecektir’’ diye konuştu.

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