Duygu Delen'in ölümüyle ilgili iddianame: Dövülerek balkondan atıldığı anlaşıldı

17 yaşındaki Duygu Delen'in Gaziantep'te Mehmet Kaplan'ın dördüncü kattaki evinden aşağı düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada savcılık, Adli Tıp ve bilirkişi raporlarının tamamlanmasıyla iddianameyi hazırladı. İddianamede, Delen'in dövülerek balkondan atıldığının anlaşıldığı ifade edildi. Mehmet Kaplan "çocuğun cinsel istismarı" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklanmıştı.
İddianamede, Kaplan'ın olayı intihar gibi anlattığı ifadelere yer verilirken, Duygu'nun önce bilinci kapanacak kadar dövüldüğü ardından balkondan atıldığının anlaşıldığı belirtildi. Tutuklu sanık Kaplan hakkında hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
Mehmet Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürerken, Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Kaplan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'cinsel istismar' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklanmıştı.
Duygu Delen'in, Ağustos ayında Gaziantep'in Batıkent Mahallesi'nde Mehmet Kaplan'ın dördüncü kattaki evinden düşme anının görüntüleri güvenlik kameralarına yansımıştı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı dosya hakkında gizlilik kararı almıştı.
BBC Türkçe'ye konuşan Duygu Delen'in bir arkadaşı, Duygu'nun da tıpkı Şule Çet gibi binadan atıldığını ve olaya intihar süsü verilmeye çalışıldığını savundu.
Duygu Delen'in arkadaşları, lise son sınıf öğrencisinin Mehmet Kaplan'la 6 ay süren ilişkisinin, Kaplan'ın fiziksel şiddet uygulaması nedeniyle 4 ay önce bittiğini öne sürüyor.
İlişkiyi Duygu Delen'in bitirdiğini belirten arkadaşları, Mehmet Kaplan'ın madde bağımlısı olduğunu ve ailesinin nüfuzunu kullanarak suçlarının örtbas edildiğini iddia ediyor.
Duygu Delen'in arkadaşlarına göre Mehmet Kaplan Duygu'yu tehdit ederek evine götürdü, evde uzun süren bir tartışma yaşandı, tartışma arbedeye dönüştü, genç kız evin balkonundan aşağı atıldı.
İddianamede**n detaylar**
Adli Tıp ve bilirkişi raporlarının da incelenmesinin ardından savcılık tutuklu sanık Mehmet Kaplan hakkında, 'Çocuğu kasten öldürme' suçunun yanı sıra 'Zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'hakaret' ve 'nitelikli yağma' suçlarından cezalandırılmasını istedi.
İddianamede, ölümünden önce bilinç kaybına uğrayacak şekilde dövdüğü Duygu Delen'in, erkek arkadaşı tarafından apartman görevlisi fark edilince giriş kapısı yerine bahçe tarafına atıldığı belirtilerek şöyle denildi:
"Şüphelinin maktulü bilinç kaybına sebebiyet verecek şekilde darbettiği, maktulün bayılması sonucunda, iradi olarak almış olduğu alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi ve yaşadığı sinirsel bunalım nedeniyle maktulü öldürme kastı ile hareket ederek, maktulü odanın balkonundan aşağı atıp intihar süsü vermeyi düşündüğü, (...) aşağıya baktığı esnasında, apartman görevlisinin bina iç giriş kapısı kısmında çimleri suladığını gördüğü, bu nedenle maktulü balkon kapısının karşısına gelecek korkuluklardan değil de bina bahçe girişine bakan korkuluklardan atmayı planladığı, bu düşünce doğrultusunda, bilinci kapalı olan maktulü koltuk altından kavramak suretiyle balkona doğru sürüklediği, (...) maktulün ayaklarını kaldırmak suretiyle aşağı doğru ittiği, (...) maktulün kaldırıldığı hastanede 16.15 saati itibariyle vefat ettiği, böylelikle şüphelinin üzerine atılı 'Çocuğu Kasten Öldürme' suçunu işlediği anlaşılmıştır."
Duygu'nun annesi Şenel Delen ise alınan ifadesinde kızının daha önce şiddete maruz kalıp kalmadığını bilmediğini belirterek şunları söyledi:
"Bir gün burnunda bir morluk gördüm ve nasıl olduğunu sorduğumda kızım banyodan düştüğünü söyledi. Bunun üzerine kızımı hastaneye götürdüm ve beyin MR'ı çektirdim. Hatta zaman zaman vücudunun çeşitli yerlerinde morluk ve tırnak izleri olurdu. Nasıl olduğunu sorduğumda bana arkadaşları ile şakalaştığını söylerdi. Kızım hayat dolu neşeli, sevecen, dertlerini bana anlatabilen, sorunlarına dışarıda çözüm aramayan birisiydi.
"Mehmet ile olan ilişkisi nedeniyle herhangi bir psikolojik bunalımı bulunmamaktaydı. Bu neden ile kızımın kesinlikle intihar etmiş olabileceğini düşünmüyorum. Kızımın ölümüne sebebiyet veren Mehmet Kaplan isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim" dedi.
Mehmet Kaplan ifadesinde ne de**mişt**i?
Mehmet Kaplan'ın cep telefonunun incelemesinde Duygu ile ortak arkadaşlarına gönderdiği mesaja ulaşıldı. Kaplan'ın mesajında arkadaşına ilişkilerinin sonlanmasından dolayı üzüldüğü Duygu'yla barışmak istediğini belirterek, "Ama sinir hastalığımın 18 sene boyunca önüne geçemedim, bunu da bilerek daha çok zarar vermek istemiyorum Duygu'ya" yazdığı ortaya çıktı.
BBC Türkçe'nin edindiği bilgiye göre ise Mehmet Kaplan ifadesinde 3,5 ay önce ayrıldığı Duygu Delen'le barıştığını, telefonuna bir başka kadından gelen mesaj üzerine Duygu'nun sinirlendiğini ve bu yüzden tartışmaya başladıklarını söyledi.
Mehmet Kaplan ifadesinde ayrıca Duygu Delen'le evlenmek istediğini ama tartışma sırasında Duygu'nun da başka erkek arkadaşlar edindiğini söylediğini, bunun üzerine Duygu'ya "Bu saatten sonra seninle ilişkim bitmiştir, eğer başka erkeklerle olduysan seninle evlenmem" diyerek ondan evden gitmesini istediğini belirtti.
Kaplan'a göre Duygu Delen, "Ben tüm umutlarımı sana bağlamıştım" diyerek evden gitmek istemedi.
Mehmet Kaplan, cama vurup kanattığı elini yıkamak için banyoya gittiği sırada odadan gelen sesle balkona koştuğunu ve Duygu Delen'i aşağıda yatarken gördüğünü iddia etti.
Mehmet Kaplan geçen yıl alkollü araç kullanırken Zeynep Berna Atay'a çarparak onun ölümüne neden olmakla suçlanmış ve tutuksuz yargılanmıştı. Davayla ilgili hukuki süreç devam ediyor.
Müvekkiliyle ilgili tüm bu iddiaları sormak istediğimiz Mehmet Kaplan'ın avukatı röportaj talebimize ve telefonlarımıza yanıt vermedi.