Duygu Delen'in ölümüyle ilgili iddianame: Dövülerek balkondan atıldığı anlaşıldı

Mehmet Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürerken, Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Kaplan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'cinsel istismar' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklanmıştı.

17 yaşındaki Duygu Delen'in Gaziantep'te Mehmet Kaplan'ın dördüncü kattaki evinden aşağı düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada savcılık, Adli Tıp ve bilirkişi raporlarının tamamlanmasıyla iddianameyi hazırladı. İddianamede, Delen'in dövülerek balkondan atıldığının anlaşıldığı ifade edildi. Mehmet Kaplan "çocuğun cinsel istismarı" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklanmıştı.

Adli Tıp ve bilirkişi raporlarının da incelenmesinin ardından savcılık tutuklu sanık Mehmet Kaplan hakkında, 'Çocuğu kasten öldürme' suçunun yanı sıra 'Zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'hakaret' ve 'nitelikli yağma' suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Duygu Delen'in arkadaşlarına göre Mehmet Kaplan Duygu'yu tehdit ederek evine götürdü, evde uzun süren bir tartışma yaşandı, tartışma arbedeye dönüştü, genç kız evin balkonundan aşağı atıldı.

İlişkiyi Duygu Delen'in bitirdiğini belirten arkadaşları, Mehmet Kaplan'ın madde bağımlısı olduğunu ve ailesinin nüfuzunu kullanarak suçlarının örtbas edildiğini iddia ediyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Duygu Delen'in bir arkadaşı, Duygu'nun da tıpkı Şule Çet gibi binadan atıldığını ve olaya intihar süsü verilmeye çalışıldığını savundu.

"Şüphelinin maktulü bilinç kaybına sebebiyet verecek şekilde darbettiği, maktulün bayılması sonucunda, iradi olarak almış olduğu alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi ve yaşadığı sinirsel bunalım nedeniyle maktulü öldürme kastı ile hareket ederek, maktulü odanın balkonundan aşağı atıp intihar süsü vermeyi düşündüğü, (...) aşağıya baktığı esnasında, apartman görevlisinin bina iç giriş kapısı kısmında çimleri suladığını gördüğü, bu nedenle maktulü balkon kapısının karşısına gelecek korkuluklardan değil de bina bahçe girişine bakan korkuluklardan atmayı planladığı, bu düşünce doğrultusunda, bilinci kapalı olan maktulü koltuk altından kavramak suretiyle balkona doğru sürüklediği, (...) maktulün ayaklarını kaldırmak suretiyle aşağı doğru ittiği, (...) maktulün kaldırıldığı hastanede 16.15 saati itibariyle vefat ettiği, böylelikle şüphelinin üzerine atılı 'Çocuğu Kasten Öldürme' suçunu işlediği anlaşılmıştır."

İddianamede, ölümünden önce bilinç kaybına uğrayacak şekilde dövdüğü Duygu Delen'in, erkek arkadaşı tarafından apartman görevlisi fark edilince giriş kapısı yerine bahçe tarafına atıldığı belirtilerek şöyle denildi:

Annesi: 'Zaman zaman morluk ve tırnak izleri oluyordu'

Duygu'nun annesi Şenel Delen ise alınan ifadesinde kızının daha önce şiddete maruz kalıp kalmadığını bilmediğini belirterek şunları söyledi:

"Bir gün burnunda bir morluk gördüm ve nasıl olduğunu sorduğumda kızım banyodan düştüğünü söyledi. Bunun üzerine kızımı hastaneye götürdüm ve beyin MR'ı çektirdim. Hatta zaman zaman vücudunun çeşitli yerlerinde morluk ve tırnak izleri olurdu. Nasıl olduğunu sorduğumda bana arkadaşları ile şakalaştığını söylerdi. Kızım hayat dolu neşeli, sevecen, dertlerini bana anlatabilen, sorunlarına dışarıda çözüm aramayan birisiydi.

"Mehmet ile olan ilişkisi nedeniyle herhangi bir psikolojik bunalımı bulunmamaktaydı. Bu neden ile kızımın kesinlikle intihar etmiş olabileceğini düşünmüyorum. Kızımın ölümüne sebebiyet veren Mehmet Kaplan isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Mehmet Kaplan ifadesinde ne de**mişt**i?

Mehmet Kaplan'ın cep telefonunun incelemesinde Duygu ile ortak arkadaşlarına gönderdiği mesaja ulaşıldı. Kaplan'ın mesajında arkadaşına ilişkilerinin sonlanmasından dolayı üzüldüğü Duygu'yla barışmak istediğini belirterek, "Ama sinir hastalığımın 18 sene boyunca önüne geçemedim, bunu da bilerek daha çok zarar vermek istemiyorum Duygu'ya" yazdığı ortaya çıktı.