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Duygu Delen’in ölümüyle ilgili yeni açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 13:40 | Son Güncelleme

Gaziantep’te 4.

Duygu Delen’in ölümüyle ilgili yeni açıklama

Gaziantep’te 4. kattaki evin balkonundan düşen Duygu Delen’in ölümüyle ilgili tutuklanan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan’ın avukatı Enes Akbulut, ilk kez davayla ilgili konuştu. Gizlilik kararı olması ve Duygu Delen’in reşit olmaması nedeniyle konuşmadıklarını belirten Avukat Akbulut, "Rapor içerikleri müvekkilim Kaplan’ın ifadelerini doğruluyor" dedi.
Gaziantep’in Batıkent Mahallesi’nde 13 Ağustos’ta meydana gelen olayda 4. kattan düşen 17 yaşındaki Duygu Delen, hayatını kaybetmişti. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından Gaziantep Cumhuriyet başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Olayla ilgili Delen’in erkek arkadaşı Mehmet Kaplan tutuklanırken, gizlilik kararı olan olan davayla ilgili mahkeme tarihi de belli oldu.
18 Kasım 2020 tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkacak olan Mehmet Kaplan’ın avukatı gazetecilere açıklamada bulundu. Akbulut, gazetecilere yaptığı yazılı açıklamada dosya ile ilgili gizlilik kararının kalkmasını ve iddianamenin ortaya çıkmasını beklediklerini belirterek, “Şimdiye kadar soruşturma üzerinde gizlilik kararı olması ve müteveffanın reşit olmaması nedeniyle konu ile alakalı yaptığımız bir basın açıklaması dışında sessizliğimizi koruduk. Adli tıp raporu ve diğer resmi raporların ulaşılabilir hale gelmesiyle birlikte konu ile alakalı kamuoyuna yansıyan mesnetsiz iddiaların kamuoyunu yanlış yönlendirmesinin önüne geçmek için bu açıklamanın yapılması gerekli hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.
Avukat Akbulut, raporların içerikleri ile Mehmet Kaplan’ın ifadelerinin de örtüştüğünü belirterek, "Dava dosyasında yer alan, Adli Tıp Kurumu ve Bağımsız Raporlar eldeki mevcut delillerle olayın cinayet olduğunun tespitinin mümkün olmadığını ortaya koymuştur. Müvekkilimin, olaydan sonra soruşturma aşamasında verdiği ifadelerin, açıklanan HTS kayıtları, siber suçlar inceleme raporları, kriminal raporlar, biyolojik raporlar ve ifadesi alınan şahısların beyanları ile birebir örtüşmesi, müvekkilimizin olay hakkında vermiş olduğu ifadeleri teyit etmektedir" ifadelerine yer verdi.

"Çamaşır telinde ve odada Duygu Delen’in kanına rastlanmadı"
Avukat Akbulut açıklamasında, raporlarda çamaşır telinde ve odada Duygu Delen’in kanına rastlanılmadığını da vurgulayarak, "Müteveffanın otopsi raporunda bayıltacak şekilde darp edildiğine dair bir delil olmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte müteveffanın kanında baygınlığa sebep verecek bir etken maddenin bulunmamış olması, kamuoyuna yansıyan mesnetsiz iddiaların aksine olayın gerçekleştiği odada ve alt kat balkondaki çamaşır telinde müteveffaya ait kan izine rastlanılmaması, olayın müvekkilimizin anlattığı şekilde cereyan ettiğini ortaya koymaktadır" dedi.

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