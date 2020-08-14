Duygu D.’nin şüpheli ölümü tepkiyle karşılandı

’nin şüpheli ölümü tepkiyle karşılandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, erkek arkadaşı Mehmet K. gözaltına alındı.Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu D., erkek arkadaşı Mehmet K'ye ait, beş katlı bir binanın dördüncü katındaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından, Mehmet K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Batıkent mahallesinde Perşembe akşamı yaşanan olayın ardından çağrılan sağlık ekiplerinin, genç kadının ölümünü tespit ettiği ve cenazenin otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğü bildirildi. Olay yerine gelen polis ise, güvenlik kamerası kayıtlarında binaya Duygu D. ile birlikte girdiği görülen, erkek arkadaşı Mehmet K.'yi gözaltına aldı.

20 yaşındaki Mehmet K.'nin polisteki ilk ifadesinde olay anını görmediğini ifade ettiği belirtildi. Zanlı Mehmet K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildiriliyor.

Duygu D.'nin kaza sonucu mu düştüğü, intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.