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Duygu dolu anlar! Tunceli 27 yıl sonra kardeşinin şehit düştüğü yere gitti ve…

03.07.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’den gelen görüntüler duygulandırdı. 27 yıl sonra kardeşinin şehit düştüğü noktaya giden İsmail Çatal gözyaşları içerisinde namaz kıldı. O anlar kameralara böyle yansıdı…

Tunceli’de kardeşinin şehit düştüğü noktaya ilk defa giden İsmail Çatal, secdeye kapandı ve gözyaşları içerisinde namaz kıldı. O anları görenler duygu dolu anlar yaşadı.

2 Temmuz 1995 tarihinde Tunceli merkeze bağlı Cer Tepesi bölgesinde, özel harekat polisi Mehmet Çatal, terör örgütü PKK tarafından atılan pusuda şehit düştü. Ağabeyi İsmail Çatal, kardeşinin şehadetinin 27. yıldönümünde Tunceli’ye geldi. Vali Mehmet Ali Özkan ile bir araya gelen Çatal ardından Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne gitti. Burada şehit Çatal için Mevlid-i Şerif okundu.

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Daha sonra İsmail Çatal, kardeşinin şehit olduğu noktaya gitti. Çatal gider gitmez kardeşinin şehit düştüğü noktada gözyaşları arasında namaz kıldı. O sırada ise duygu dolu anlar yaşandı.

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şehit Tunceli
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