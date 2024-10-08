Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar ile fotoğrafını paylaşıp ağzına geleni söyledi! "Medya ödleklerinin yakasını bırakmayacağım"

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Metin Akpınar'ın yıllar sonra iki kızı olduğu ortaya çıkmıştı. Akpınar'ın ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla gündeme geliyordu.

Babası Metin Akpınar ile pozunu paylaşan Duygu Nebioğlu paylaşımında sert ifadeler kullandı.

"Sevgili sanat dünyası! Siz o en sevdiklerimiz! Size sesleniyorum! Her yaşınıza, her başınıza. Katılan katılmayan herkese sesleniyorum. Size bir sorum var! Bu soruma yanıt vereceksiniz! Ben bu yanıtı almadan medya ödleklerinin yakasını bırakmayacağım" diyen Duygu Nebioğlu şunları yazdı:

"NE ZAMAN AÇIKLAYACAKSINIZ??"

"Sorum şu; bir ünlü çocuğu olarak diyelim ki ben bir toplantı yapacağım ve hayatta olan tüm ünlü çocukları ile toplanmamız gerekiyor neden benimle Türkiye'nin yarısı geliyor? Bana bunu açıklayacak sanat dünyasından yetkili bir ünlünüz var mı? Yapımcınız, yönetmeniniz neyiniz sağlam bir insansınız var mı? Ne yaptığınızı ne zaman açıklayacaksınız!

Yoksa üzerimde oyunlar oynamaya beni yok edene kadar uğraşmaya devam mı edeceksiniz? Bu arada bu sisteme katılan ünlü çocukların yarısı ünlü anaları ve babaları ile yaşamakta ve aynı görevi sürdürmekte. Diğer ünlülerin yarısı sokaklarda, çocuk esirgeme kurumlarında perperişan hallerde. Bazı ünlülerin çocukları ile evlerinde babasız anasız büyümekte ve büyüdüler. Bir de rahme düşen ve hiç doğamayan ünlü çocukları var! Sofralara meze oldu."

"SON ÇAĞRIMDIR" DİYEREK UYARDI

Yıllar sonra Metin Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, "Bu kadar mı sert düştünüz dünya boyutuna? İpek böceği gibi çekiliyorum, tekrar kalbinizi bulana kadar susuyorum, bulun o kaybettiğiniz kalbinizi ben tekrar konuşmaya başladığım da ortalık çok karışacak. Dilediğiniz gibi yașadınız, dilediğiniz gibi yaşamaya devam edebilirsiniz. Ancak hatalarınızı sürdürmemek ve düzeltmek için son çağrımdır. Sonra çocuklar kadınlar köpekler diye ağlıyorsunuz sosyal medyalarınızdan, çıktığınız kanallardan çok sinirleniyorum. Dalganın boyutuna bak be yuh azcık nazik olun bari kaba insanlar. İşiniz gücünüz kötülük" ifadelerini kullandı.