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  4. Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı'nın meğerse Metin Akpınar ile karşılıklı sahnesi varmış

Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı'nın meğerse Metin Akpınar ile karşılıklı sahnesi varmış

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.04.2024 07:49
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Metin Akpınar'ın kızı olduğunu DNA sonuçlarıyla kanıtlayan Duygu Nebioğlu aylardır annesini arıyordu. Almanya'da yaşayan anne Suphiye Orancı Müge Anlı'da bulundu. İbrahim Tatlıses filmlerinde yer alan Suphiye Orancı meğerse kızlarının babası Akpınar ile de bir filmde yer almış.

Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı'nın meğerse Metin Akpınar ile karşılıklı sahnesi varmış

Duygu Nebioğlu annesini bulmak için çareyi Müge Anlı'ya başvurarak bulmuştu. Yıllar sonra Metin Akpınar'ın kızı olduğunu söyleyerek adından söz ettiren ve iddialarıyla ağızları açık bırakan Duygu Nebioğlu Almanya'da yaşayan annesi Suphiye Orancı'yı Müge Anlı aracılığıyla buldu.

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4 tanesi evlilik dışı olmak üzere toplam 6 çocuğu olduğu ortaya çıkan Suphiye Orancı'nın Yeşilçam'ın ünlü filmlerinde figüran olarak rol aldığı da gündeme gelmişti.

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İBRAHİM TATLISES FİLMLERİNDE FİGÜRANMIŞ

İbrahim Tatlıses'in filmlerinde yer aldığı ortaya çıkan Suphiye Orancı meğerse kızlarının babasıyla da karşılıklı oynamış...

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Başrollerinde Metin Akpınar ve Zeki Alasya'nın rol aldığı 1983 yapımı "Dönme Dolap" adlı Yeşilçam filminde de yer alan Suphiye Orancı'nın filmdeki o sahnesi sosyal medyada da gündem oldu.

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