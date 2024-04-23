Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı'nın meğerse Metin Akpınar ile karşılıklı sahnesi varmış

Duygu Nebioğlu annesini bulmak için çareyi Müge Anlı'ya başvurarak bulmuştu. Yıllar sonra Metin Akpınar'ın kızı olduğunu söyleyerek adından söz ettiren ve iddialarıyla ağızları açık bırakan Duygu Nebioğlu Almanya'da yaşayan annesi Suphiye Orancı'yı Müge Anlı aracılığıyla buldu.



4 tanesi evlilik dışı olmak üzere toplam 6 çocuğu olduğu ortaya çıkan Suphiye Orancı'nın Yeşilçam'ın ünlü filmlerinde figüran olarak rol aldığı da gündeme gelmişti.

İBRAHİM TATLISES FİLMLERİNDE FİGÜRANMIŞ

İbrahim Tatlıses'in filmlerinde yer aldığı ortaya çıkan Suphiye Orancı meğerse kızlarının babasıyla da karşılıklı oynamış...

Başrollerinde Metin Akpınar ve Zeki Alasya'nın rol aldığı 1983 yapımı "Dönme Dolap" adlı Yeşilçam filminde de yer alan Suphiye Orancı'nın filmdeki o sahnesi sosyal medyada da gündem oldu.





