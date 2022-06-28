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Duygu Özaslan 3 gün süren düğün yorgunluğunu güneşlenerek attı! O hali akla geldi

28.06.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan geçtiğimiz hafta Can Maxim Mutaf ile evlendi. Paris'te evlenen fenomen 3 gün 3 gece de düğün yaptı. Daha önce selülitli hali gündem olan Özaslan düğün yorgunluğunu güneşlenerek attı.

Duygu Özaslan 3 gün süren düğün yorgunluğunu güneşlenerek attı! O hali akla geldi

Çektiği makyaj videolarıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, geçtiğimiz sene ortaya çıkan fotoğraflarındaki kilolu ve selülitli haliyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Fotoğraflarına filtre yaptığı ortaya çıkan fenomen daha sonra zayıflayarak bambaşka bir görüntüye kavuşmuştu.

Ekran Alıntısı

Geçtiğimiz hafta Can Maxim Mutaf ile hayatını birleştiren Özaslan bikinili pozuyla yaktı geçti. 3 gün 3 gece düğün yapan Duygu Özaslan düğün yorgunluğunu sere serpe güneşlenerek attı.

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SARI BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

Fenomen Duygu Özaslan, verdiği bikinili pozuyla görenleri mest etti. Karın kaslarıyla dikkat çeken fenomene, "Çok seksi", "Duygu abla çok güzelsin" gibi yorumlar yaptı.

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Duygu Özaslan
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