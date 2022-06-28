Duygu Özaslan 3 gün süren düğün yorgunluğunu güneşlenerek attı! O hali akla geldi

Çektiği makyaj videolarıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, geçtiğimiz sene ortaya çıkan fotoğraflarındaki kilolu ve selülitli haliyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Fotoğraflarına filtre yaptığı ortaya çıkan fenomen daha sonra zayıflayarak bambaşka bir görüntüye kavuşmuştu.

Geçtiğimiz hafta Can Maxim Mutaf ile hayatını birleştiren Özaslan bikinili pozuyla yaktı geçti. 3 gün 3 gece düğün yapan Duygu Özaslan düğün yorgunluğunu sere serpe güneşlenerek attı.

SARI BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

Fenomen Duygu Özaslan, verdiği bikinili pozuyla görenleri mest etti. Karın kaslarıyla dikkat çeken fenomene, "Çok seksi", "Duygu abla çok güzelsin" gibi yorumlar yaptı.

