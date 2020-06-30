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Duygu Özaslan banyoda kırmızı bikinisiyle poz verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 09:43 | Son Güncelleme

Sosyal medyada sık sık dalga konusu olan fenomen Duygu Özaslan, Instagram hesabından kırmızı bikinili pozlarını paylaştı. Evinin banyosunda verdiği pozlarla Özaslan kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yıllardır YouTube kanalı için çektiği makyaj videolarıyla tanınan ve adı bir dönem Kerem Bürsin gibi ünlü isimlerle anılan Duygu Özaslan, bikinili paylaşımlarıyla gündem oldu.

Geçtiğimiz aylarda Şişli'de kirası 15 bin lira olan lüks rezidans taşınan Duygu Özaslan, evinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle uzun süredir evinde karantinada olan ve süreçte aldığı kilolarıyla dikkat çeken fenomen, dün kırmızı bikinisiyle banyoda poz verdi.

Özaslan'ın kalçasını çıkartarak verdiği pozu ise kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan görsellerden biri oldu.

Duygu Özaslan daha önce de klozetin üstüne çıkarak verdiği pozla dalga konusu olmuştu.


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