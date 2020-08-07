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Duygu Özaslan bikinili pozlarına ara vermiyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2020 14:55 | Son Güncelleme

Normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber kendini yaz tatilinin kucağına bırakan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan sarı bikinili pozlarıyla magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Kilolu görüntüsünün haberleştirilmesinden sonra Duygu Özaslan blimia nervoza hastalığıyla mücadele ettiğini açıklamıştı. Fazla kilolarıyla eleştiri yağmuruna tutulan Duygu Özaslan sosyal medyadan bikinili paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Duygu Özaslan bikinili pozlarına ara vermiyor!

Duygu Özaslan hastalığının bulimia nervoza olduğunu açıklamasından sonra Youtube kanalına video yüklemeyi seçti. Yaşadığı süreci yüklediği videoda anlatan Özaslan, sarı bikiniyle çıkan fotoğraflarından sonra daha büyük bir özgüvene kavuştuğunu ve artık durumu umursamadığını belirtti. Bodrum-Çeşme arasında yaz tatilini sürdüren güzel Youtuber sosyal medya hesabından bikinili pozlarının sayısını arttırdı.

Duygu Özaslan2

Son olarak Duygu Özaslan sevgilisi Can Maxim Mutaf’la fotoğraflarını paylaşarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Leoparlı bikinisiyle objektiflerin karşısına geçen Özaslan sevgilisiyle Çeşme tatilinin en güzel anlarını takipçilerinin beğenisine sunmayı tercih etti.

can

Basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf’ın kamerasına poz veren Duygu Özaslan bikinisinin rengi ve makyajsız haliyle takipçilerini şaşırttı. Binlerce beğeni alan Özaslan’ın pozuna karşı takipçileri yorum yapmadan duramadı. Yorumlarda photoshop iddiaları ve sarı bikinili fotoğraflara gönderme yapıldı.

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