Duygu Özaslan bikinili pozlarına ara vermiyor!

Duygu Özaslan hastalığının bulimia nervoza olduğunu açıklamasından sonra Youtube kanalına video yüklemeyi seçti. Yaşadığı süreci yüklediği videoda anlatan Özaslan, sarı bikiniyle çıkan fotoğraflarından sonra daha büyük bir özgüvene kavuştuğunu ve artık durumu umursamadığını belirtti. Bodrum-Çeşme arasında yaz tatilini sürdüren güzel Youtuber sosyal medya hesabından bikinili pozlarının sayısını arttırdı.

Son olarak Duygu Özaslan sevgilisi Can Maxim Mutaf’la fotoğraflarını paylaşarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Leoparlı bikinisiyle objektiflerin karşısına geçen Özaslan sevgilisiyle Çeşme tatilinin en güzel anlarını takipçilerinin beğenisine sunmayı tercih etti.

Basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf’ın kamerasına poz veren Duygu Özaslan bikinisinin rengi ve makyajsız haliyle takipçilerini şaşırttı. Binlerce beğeni alan Özaslan’ın pozuna karşı takipçileri yorum yapmadan duramadı. Yorumlarda photoshop iddiaları ve sarı bikinili fotoğraflara gönderme yapıldı.



