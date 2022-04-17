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Duygu Özaslan Coachella Festivali'ne gitti! Göğüslerinde yengeç detayı

17.04.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl Indio, Kaliforniya'da düzenlenen müzik ve sanat festivali Coachella pandemi sonrası yeniden düzenlendi. Fenomen Duygu Özaslan soluğu festivalde aldı. Duygu Özaslan'ın ilk gün kıyafetindeki göğüs detayı ve genel duruşu tepki çekti.

Duygu Özaslan Coachella Festivali'ne gitti! Göğüslerinde yengeç detayı

Yıllar önce Şeyma Subaşı'nın gitmesiyle oldukça popüler olan ve sonraki yıllarda pek çok ünlü ismin de gittiği Coachella Festivali pandemi sonrası yeniden düzenlendi. Fenomen Duygu Özaslan soluğu festivalde aldı almasına ama ilk gün kıyafetini paylaşınca olay olmayı da ihmal etmedi.

Duygu Özaslan festivalin ilk günü için oldukça şıktı. Göğüslerinde ve eteğinde yengeç detayı olan fenomen kendini sosyal medyada üst üste paylaştı. Ancak çılgın festivalin tarzına uygun bulunmayan Duygu Özaslan'a yorum yağdı.

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Duygu Özaslan'a yapılan yorumların bazıları şöyleydi:

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  • Yakıştıramadım festivale uygun değil bence
  • Coachella'ya taşlı kıyafet ve topuzla anca bizden biri giderdi zaten
  • Coachella ruhuna uygun değil
  • Arabesk assolistler gibi gitmiş

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Anahtar Kelimeler:
Duygu Özaslan
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