Duygu Özaslan Coachella Festivali'ne gitti! Göğüslerinde yengeç detayı

Yıllar önce Şeyma Subaşı'nın gitmesiyle oldukça popüler olan ve sonraki yıllarda pek çok ünlü ismin de gittiği Coachella Festivali pandemi sonrası yeniden düzenlendi. Fenomen Duygu Özaslan soluğu festivalde aldı almasına ama ilk gün kıyafetini paylaşınca olay olmayı da ihmal etmedi.

Duygu Özaslan festivalin ilk günü için oldukça şıktı. Göğüslerinde ve eteğinde yengeç detayı olan fenomen kendini sosyal medyada üst üste paylaştı. Ancak çılgın festivalin tarzına uygun bulunmayan Duygu Özaslan'a yorum yağdı.

Duygu Özaslan'a yapılan yorumların bazıları şöyleydi: