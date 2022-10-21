MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Duygu Özaslan göğüs dekolteli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu! ''Esmerlik yakışacak''

Duygu Özaslan göğüs dekolteli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu! ''Esmerlik yakışacak''

21.10.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda ünlü basketbolcu Can Maxim Mutaf ile dünyaevine giren fenomen Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Duygu Özaslan, bu defa göğüs dekolteli pozuyla adından söz ettirdi.

Duygu Özaslan göğüs dekolteli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu! ''Esmerlik yakışacak''

Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan'ın derin göğüs dekoltesine takipçileri kayıtsız kalamadı. Özaslan'a ''Esmerlik sana çok yakışacak'' ve ''Yine şahane görünüyorsun'' gibi yorumlar yapıldı.

Duygu Özaslan göğüs dekolteli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu! ''Esmerlik yakışacak''

31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, YouTube'da paylaştığı makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle 1 milyondan fazla aboneye ulaştı.

Duygu Özaslan göğüs dekolteli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu! ''Esmerlik yakışacak''

Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla adından söz ettiren Duygu Özaslan, aradığı aşkı spor camiasından bulmuştu.

Duygu Özaslan göğüs dekolteli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu! ''Esmerlik yakışacak''

Duygu Özaslan, geçtiğimiz haziran ayında basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile nikah masasına oturdu.

Duygu Özaslan göğüs dekolteli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu! ''Esmerlik yakışacak''

Güzel fenomen, İspanyol dili ve edebiyatı bölümünde okurken, YouTube'da kazandığı popülerlik sonrası okulu bırakma kararı aldı.

Duygu Özaslan göğüs dekolteli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu! ''Esmerlik yakışacak''

''Ben YouTube'da kanal açtığımda vlogger diye bir şey yoktu'' diyen Özaslan, YouTube'dan para kazanıldığını bile bilmediğini anlatmıştı.

Duygu Özaslan göğüs dekolteli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu! ''Esmerlik yakışacak''

Özaslan, fenomenliğinin ilk yıllarında Barış Taylan Demiriğe ile birlikte olmuş, ünlü çift sürpriz bir şekilde ayrılmıştı.

Duygu Özaslan göğüs dekolteli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu! ''Esmerlik yakışacak''

Duygu Özaslan göğüs dekolteli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu! ''Esmerlik yakışacak''


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Armağan Çağlayan hakkında şok iddia! Armağan Çağlayan hakkında şok iddia!
Hababam Sınıfı'nın Semra Hoca'sıydı! Son hali şoke ettiHababam Sınıfı'nın Semra Hoca'sıydı! Son hali şoke etti
Pantolonunun içinde sıkışıp kalınca... Çareyi böyle bulduPantolonunun içinde sıkışıp kalınca... Çareyi böyle buldu
Anahtar Kelimeler:
Duygu Özaslan dekolte yaşında euro fiyatları piyasalar döviz sterlin fiyatları dolar ve euro fiyatları tl sterlin

En Çok Okunan Haberler

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?

Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?

Eski sevgilisinin iltifatı duyunca... Şoke eden sözler

Eski sevgilisinin iltifatı duyunca... Şoke eden sözler

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

İlginizi Çekebilir

İki malzemeli mucize çözüm: Ne nasır kalır ne de ağrı!

İki malzemeli mucize çözüm: Ne nasır kalır ne de ağrı!

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Mükemmel çorba için şeflerin bilmenizi istemediği sırları

Mükemmel çorba için şeflerin bilmenizi istemediği sırları

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.