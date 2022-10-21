Duygu Özaslan göğüs dekolteli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu! ''Esmerlik yakışacak''

Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan'ın derin göğüs dekoltesine takipçileri kayıtsız kalamadı. Özaslan'a ''Esmerlik sana çok yakışacak'' ve ''Yine şahane görünüyorsun'' gibi yorumlar yapıldı.

31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, YouTube'da paylaştığı makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle 1 milyondan fazla aboneye ulaştı.

Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla adından söz ettiren Duygu Özaslan, aradığı aşkı spor camiasından bulmuştu.

Duygu Özaslan, geçtiğimiz haziran ayında basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile nikah masasına oturdu.

Güzel fenomen, İspanyol dili ve edebiyatı bölümünde okurken, YouTube'da kazandığı popülerlik sonrası okulu bırakma kararı aldı.

''Ben YouTube'da kanal açtığımda vlogger diye bir şey yoktu'' diyen Özaslan, YouTube'dan para kazanıldığını bile bilmediğini anlatmıştı.

Özaslan, fenomenliğinin ilk yıllarında Barış Taylan Demiriğe ile birlikte olmuş, ünlü çift sürpriz bir şekilde ayrılmıştı.



