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Duygu Özaslan her yerden dekolte verdi! Takipçileri Gülşen Bubikoğlu'na benzetti

06.12.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialı paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, bel ve göğüs dekolteli mini elbisesiyle yorum yağmuruna tutuldu.

Duygu Özaslan her yerden dekolte verdi! Takipçileri Gülşen Bubikoğlu'na benzetti

Duygu Özaslan, 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cesur stiliyle bakana yeniden baktırdı. Bazı takipçileri, güzel fenomenin makyajını Gülşen Bubikoğlu'na benzetirken, bazıları ise ''Julia Fox sandım'' dedi.

Duygu Özaslan her yerden dekolte verdi! Takipçileri Yeşilçam yıldızına benzetti

Özaslan'a ''Bu fizik gerçek mi?'' ve ''Yine yandı buralar'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

Duygu Özaslan her yerden dekolte verdi! Takipçileri Yeşilçam yıldızına benzetti

İspanyol dili ve edebiyatı bölümünü okuyan Duygu Özaslan, Türkiye'nin lik YouTuber'larından.

Duygu Özaslan her yerden dekolte verdi! Takipçileri Yeşilçam yıldızına benzetti

Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile evli olan Duygu Özaslan, mutluluk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Duygu Özaslan her yerden dekolte verdi! Takipçileri Yeşilçam yıldızına benzetti

Duygu Özaslan'ı sevenler kadar eleştirenler de var. Özaslan, sahanda yumurtaya 'sunny side up' dediği için sosyal medyada topa tutulmuştu.

Duygu Özaslan her yerden dekolte verdi! Takipçileri Yeşilçam yıldızına benzetti

Duygu Özaslan, zaman zaman ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'ya da benzetiliyor.

Duygu Özaslan her yerden dekolte verdi! Takipçileri Yeşilçam yıldızına benzetti

Duygu Özaslan her yerden dekolte verdi! Takipçileri Yeşilçam yıldızına benzetti


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