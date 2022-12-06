Duygu Özaslan her yerden dekolte verdi! Takipçileri Gülşen Bubikoğlu'na benzetti

Duygu Özaslan, 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cesur stiliyle bakana yeniden baktırdı. Bazı takipçileri, güzel fenomenin makyajını Gülşen Bubikoğlu'na benzetirken, bazıları ise ''Julia Fox sandım'' dedi.

Özaslan'a ''Bu fizik gerçek mi?'' ve ''Yine yandı buralar'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

İspanyol dili ve edebiyatı bölümünü okuyan Duygu Özaslan, Türkiye'nin lik YouTuber'larından.

Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile evli olan Duygu Özaslan, mutluluk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Duygu Özaslan'ı sevenler kadar eleştirenler de var. Özaslan, sahanda yumurtaya 'sunny side up' dediği için sosyal medyada topa tutulmuştu.

Duygu Özaslan, zaman zaman ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'ya da benzetiliyor.



