MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Duygu Özaslan'ın eski hali şoke etti! İnanılmaz değişim

Duygu Özaslan'ın eski hali şoke etti! İnanılmaz değişim

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 10:16 | Son Güncelleme

YouTube kanalında çektiği videolarla tanınan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, son ayların en çok konuşulan isimlerinden biri... Son olarak 'Sahanda yumurta' yerine 'sunny side up' terimini kullanan Duygu Özaslan yorum yağmuruna tutuldu. Snob Magazin, Duygu Özaslan'ın bundan 6-7 yıl önce çekilmiş karelerini sizler için derledi.

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, 17 Nisan 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi'nde İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı ancak Youtube'da popülerlik kazandıktan sonra son sınıfta üniversiteyi bırakma kararı aldı.

duygu1

İlk kanalını ''itsmeduygu'' olarak açtı ancak profesyonelleştikten sonra kanalına kendi ismini verdi. Duygu Özaslan, bu hobisini meslek haline getirdi. 2014 yılında verdiği bir röportajda kendisini şu sözlerle anlamıştı:

IMG_5979

"İstanbul Üniversitesi’nde İspanyol Dili ve Edebiyatı okuyorum. Tamamen hobi olarak başladım bu işe. İlk başta ayda bir video yüklüyordum. Yabancı güzellik vlogger’larını izlemeyi çok seviyordum. Ben de öyle bir şey yapmak istiyordum, amacım tamamen sevdiğim şeyleri paylaşmaktı. Arkadaşlarım bana makyaj, kozmetik konularını çok soruyordu, “Nereden alayım, hangisi iyi” diye... “Bir kanal açsana” dediler bana ve ben de başladım. Ben açtığımda Türkiye’de çok vlogger yoktu. Sonra Youtube’la partner oldum. Para kazanıldığını bile bilmiyordum ilk başta... Şimdi reklamlar üzerinden gelir elde ediyorum. İzlenme sayısı artan kanallarla iletişime geçip partner oluyoruz

Duygu Özaslan sahanda yumurtanın ismini bilmiyormuş!Duygu Özaslan sahanda yumurtanın ismini bilmiyormuş!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Duygu Özaslan, eski hali,

En Çok Okunan Haberler

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Sokağa çıkma yasağı ve Bakan Soylu hakkında dikkat çeken sözler

Sokağa çıkma yasağı ve Bakan Soylu hakkında dikkat çeken sözler

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Koronavirüs hastasının yaptığı akıllara durgunluk verdi

Koronavirüs hastasının yaptığı akıllara durgunluk verdi

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Sevgilisinin evinde!.. İşte o kare

Sevgilisinin evinde!.. İşte o kare

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Çağatay Ulusoy itirafıyla olay oldu

Çağatay Ulusoy itirafıyla olay oldu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
görüntüye bakarsan motorşze ekipler amirliğinde görev yapan bi tip
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gamze Özçelik yasaklatmıştı! Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım

Oğlunu görmesine izin yok! Duygusal paylaşım

Serkan Altunorak’tan soyguncu göndermesi!

'Bankaya gidiyorum, umarım yanlış anlaşılmam'

Aynur Aydın'dan bir sütyen açıklaması daha!

Sütyen açıklamasına tepki yağdı

Acun Ilıcalı: Dominik'ten çıkmamız zor gözüküyor

Elenenler de orada kalmıştı! Acun'dan açıklama

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'ndan skandal paylaşım! Cinsel içerikli...

Sosyal medya fenomeninden skandal paylaşım! Cinsel içerikli...

Survivor Sercan'ın eski aşkları ünlü isimler çıktı! Liste uzun...

Eski aşkları ünlü isimler çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.