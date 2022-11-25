Duygu Özaslan'ın göğüs dekolteli sokak stiline takipçileri sessiz kalamadı! 'Ruh emici kombinim...'

Cüretkar paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan, sokak tarzıyla bakana bir daha baktırdı. Siyah bir tulum giyen Duygu Özaslan, altına ise fileli bir çorap tercih etti.

Takipçileri, Özaslan'ın siyahlar içindeki paylaşımına ''Gerçekten içim karardı'', ''Böyle sokağa çıksam zatürre olurum'' ve ''Cankan klibinde oynarsın'' gibi yorumlar yaptı.

Duygu Özaslan, basketbolcu eşi Can Maxim Mutaf'ın kucağında verdiği pozla çok konuşulmuştu.

Sık sık estetik iddialarıyla gündeme gelen Duygu Özaslan, geçtiğimiz günlerde çocukluk fotoğrafını paylaştı. Güzel fenomen, yıllar önceki fotoğrafına ''Değişen bir şey yok'' notunu düştü.

Duygu Özaslan'ın Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunuyor.



