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  4. Duygu Özaslan'ın göğüs dekolteli sokak stiline takipçileri sessiz kalamadı! 'Ruh emici kombinim...'

Duygu Özaslan'ın göğüs dekolteli sokak stiline takipçileri sessiz kalamadı! 'Ruh emici kombinim...'

25.11.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cadılar Bayramı'nda kocası Can Maxim Mutaf'ın kucağında poz veren Duygu Özaslan, bu defa iddialı sokak stiliyle dikkat çekti. Duygu Özaslan, paylaşımına ''Ruh emici kombinim'' notunu düştü.

Duygu Özaslan'ın göğüs dekolteli sokak stiline takipçileri sessiz kalamadı! 'Ruh emici kombinim...'

Cüretkar paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan, sokak tarzıyla bakana bir daha baktırdı. Siyah bir tulum giyen Duygu Özaslan, altına ise fileli bir çorap tercih etti.

Duygu Özaslan'ın göğüs dekolteli tulumuna takipçileri sessiz kalamadı! 'Ruh emici kombinim...'

Takipçileri, Özaslan'ın siyahlar içindeki paylaşımına ''Gerçekten içim karardı'', ''Böyle sokağa çıksam zatürre olurum'' ve ''Cankan klibinde oynarsın'' gibi yorumlar yaptı.

Duygu Özaslan'ın göğüs dekolteli tulumuna takipçileri sessiz kalamadı! 'Ruh emici kombinim...'

Duygu Özaslan, basketbolcu eşi Can Maxim Mutaf'ın kucağında verdiği pozla çok konuşulmuştu.

Duygu Özaslan'ın göğüs dekolteli sokak stiline takipçileri sessiz kalamadı! 'Ruh emici kombinim...'

Sık sık estetik iddialarıyla gündeme gelen Duygu Özaslan, geçtiğimiz günlerde çocukluk fotoğrafını paylaştı. Güzel fenomen, yıllar önceki fotoğrafına ''Değişen bir şey yok'' notunu düştü.

Duygu Özaslan'ın göğüs dekolteli sokak stiline takipçileri sessiz kalamadı! 'Ruh emici kombinim...'

Duygu Özaslan'ın Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunuyor.

Duygu Özaslan'ın göğüs dekolteli sokak stiline takipçileri sessiz kalamadı! 'Ruh emici kombinim...'

Duygu Özaslan'ın göğüs dekolteli sokak stiline takipçileri sessiz kalamadı! 'Ruh emici kombinim...'

Duygu Özaslan'ın göğüs dekolteli sokak stiline takipçileri sessiz kalamadı! 'Ruh emici kombinim...'


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