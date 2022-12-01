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  4. Duygu Özaslan'ın transparan tulumuna yorum yağdı! 'O poz şaka mı?'

Duygu Özaslan'ın transparan tulumuna yorum yağdı! 'O poz şaka mı?'

01.12.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde kocası Can Mutaf'ın kucağında verdiği pozla gündeme gelen Duygu Özaslan, bu defa transparan tulumuyla dikkatleri üzerine topladı. Özaslan'ın paylaşımına alev emojili yorumlar yağdı.

Duygu Özaslan'ın transparan tulumuna yorum yağdı! 'O poz şaka mı?'

Türkiye'nin ilk YouTuber'larından olan Duygu Özaslan, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Siyah göğüs dekolteli bir tulum tercih eden Özaslan'ın transparan pozuna ''Şaka mı bu?'', ''Her zaman güzel'' ve ''Yine yakıyorsun'' gibi yorumlar yapıldı.

Duygu Özaslan transparan paylaşımıyla yorum yağmuruna tutuldu! 'O poz şaka mı?'

31 yaşındaki sosyal medya fenomeni, 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık iddialı kareler paylaşıyor.

Duygu Özaslan'ın transparan tulumuna yorum yağdı! 'O poz şaka mı?'

Ünlü basketbolcu Can Maxim Mutaf ile evli olan Özaslan, daha önce Taylan Demirige ile aşk yaşamıştı.

Duygu Özaslan'ın transparan tulumuna yorum yağdı! 'O poz şaka mı?'

YouTube'da 1 buçuk milyona yakın abonesi bulunan Özaslan, birçok global marka ile işbirliği yapıyor.

Duygu Özaslan'ın transparan tulumuna yorum yağdı! 'O poz şaka mı?'

Duygu Özaslan'ın transparan tulumuna yorum yağdı! 'O poz şaka mı?'

Duygu Özaslan'ın transparan tulumuna yorum yağdı! 'O poz şaka mı?'


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