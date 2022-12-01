Duygu Özaslan'ın transparan tulumuna yorum yağdı! 'O poz şaka mı?'

Türkiye'nin ilk YouTuber'larından olan Duygu Özaslan, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Siyah göğüs dekolteli bir tulum tercih eden Özaslan'ın transparan pozuna ''Şaka mı bu?'', ''Her zaman güzel'' ve ''Yine yakıyorsun'' gibi yorumlar yapıldı.

31 yaşındaki sosyal medya fenomeni, 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık iddialı kareler paylaşıyor.

Ünlü basketbolcu Can Maxim Mutaf ile evli olan Özaslan, daha önce Taylan Demirige ile aşk yaşamıştı.

YouTube'da 1 buçuk milyona yakın abonesi bulunan Özaslan, birçok global marka ile işbirliği yapıyor.



