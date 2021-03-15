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Duygu Özaslan makyajla bambaşka biri oldu!

15.03.2021 13:42 | Son Güncelleme:
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Duygu Özaslan makyajla bambaşka biri oldu!

Sosyal medyanın en ünlü fenomenlerinden Duygu Özaslan ne yapsa olay oluyor. Ünlü fenomen şimdi de makyajla değişen imajıyla gündemde.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Duygu Özaslan son olarak reklam için duşta çekim yapmış ve olay olmuştu.

Özaslan, reklam tanıtımlarıyla sık sık dalga konusu oluyor. Sıklıkla Serenay Sarıkaya'ya özenmekle eleştirilen ünlü isim şimdi de makyajla değişimiyle gündemde.

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Alp Kavasoğlu'nun makyajla değiştirdiği Duygu Özaslan gerçekten yeni imajıyla şoke etti. Özaslan'ın son hali bir insan ne kadar değişebilirse o kadar değişmiş dedirtti.

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İşte makyajın gücüyle geldiği hali:

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Duygu Özaslan
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