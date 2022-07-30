Duygu Özaslan'ın beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafındaki siyah elbiseyi beğenenlere alternatif niteliğinde uygun fiyatlı öneriler

Duygu Özaslan'ın geçtiğimiz haftalarda Instagram üzerinden paylaştığı tatil fotoğraflarındaki siyah elbise, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. İp askıları ve neredeyse transparan denebilecek eteğiyle deniz kenarında poz veren influencer, paylaştığı fotoğraflar ile elbisesi çok soruldu. Siz de Duygu Özaslan'ın elbisesi gibi siyah bir elbise arayışındaysanız kısa kolludan askılıya, mini boydan midi boya kadar sıraladığımız modellere göz atabilirsiniz.

1. Hem spor hem şık: Koton V Yaka Kısa Kollu Elbise

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Kruvaze yakası ve belindeki kemer detayı bulunan Koton V Yaka Kısa Kollu Elbise, şıklığı ile göz dolduruyor. %100 polyester kumaş ile üretilen ürün, kısa kollu oluşu ve V yaka tasarımı ile hem yaz hem baharda giymeye olanak sağlıyor. Elbiseyi spor ayakkabılar ile kombinleyerek arkadaş buluşmalarına gidebileceğiniz gibi topuklu ayakkabılar ile kombinleyip şık bir davete katılabilirsiniz. Minimal bir kolye ve büyük halka küpelerle görünümünüzü zenginleştirebilirsiniz. Dilediğiniz her yerde kullanabileceğiniz bir elbiseye sahip olmak isterseniz bu ürünü mutlaka incelemelisiniz.

2. "Düz elbise olsun, ben onu şık yaparım." diyenlere: Koton İnce Askılı Mini Elbise

Sırada likralı görünümü ile vücudunuzu saran şık bir elbise önerimiz var. Koton İnce Askılı Mini Elbise'nin üzerine giyeceğiniz bir gömlek ile oldukça tarz görünebilirsiniz. Bahar aylarının vazgeçilmezi olan kot ceketlerle de kombinlenen ürün, mini etek boyu ile ön plana çıkar. Hem günlük hayatta hem özel günlerde kullanabileceğiniz bu elbisenin, XXS'dan 3XL'a kadar beden aralığı bulunur. Minimal tasarımlı kolye ve bileklikler ile görünümünüzü şık bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Siz de Duygu Özaslan gibi siyah renkli bir elbise giymek istiyorsanız ürünü daha detaylı inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

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3. Dantel seven kişilere: Cocoarm Yazlık Elbise

Cocoarm Yazlık Elbise, Duygu Özaslan'ın giydiği elbise gibi desenli detaylar barındıyor. Gittiğiniz her yere uyum sağlayabilen elbise, nefes alan polyester kumaşı sayesinde rahat etmenizi sağlar. Boydan boya kullanılan astar ile ürün, iç görünme sorununu ortadan kaldırır. Elbisenin V yaka ve kısa kollu olarak tasarlanması, sade bir şıklık yakalamanızı sağlar. Gündelik kullanım için tercih edeceğiniz topuklu veya spor ayakkabı ile hoş kombinler yapabilirsiniz. Altın veya gümüş renk takılar ile mini çantalarla görünümünüzü tamamlayabilirsiniz. Günlük bir elbise ya da parti elbisesi arıyorsanız bu ürünü sepetinize eklemenizi öneririz.

4. Papatya deseni sevenlere: Tuğbanın Butiği Kadın Siyah Minik Puantiyeli Papatya Desen Elbise

Tuğbanın Butiği Kadın Siyah Minik Puantiyeli Papatya Desen Elbise, midi boyuyla kullanım kolaylığı sağlarken bir yandan da şıklığınıza şıklık katar. Rahat kalıpta tasarlanan ürün, viskon kumaş kullanılarak üretilir. Bu sayede yaz sıcaklarında bile rahat etmenizi sağlar. Puantiye ve papatya desenlerinin birleştirildiği model, iç astarlı olduğu için iç göstermez. Elbisenin bel kısmındaki kuşak, belinizi daha ince gösterir. Görseldeki gibi sarı renkli topuklu terlikler, sandaletler ya da beyaz renkli spor ayakkabılar ile bu ürünü harika şekilde kombinleyebilirsiniz.

5. Sade ve şık: TRENDYOLMİLLA Siyah Baskılı Örme Elbise

TRENDYOLMİLLA Siyah Baskılı Örme Elbise, üzerindeki desenleri ile ışıltılı bir görünüm sunuyor. Ürünün polyester kumaşa sahip olması, elbiseyi yumuşak ve rahat kılıyor. Bel kısmının lastikli olması ise basenleri olan kişiler için avantaj sağlıyor. V yaka tasarımlı elbise, vücudunuzun daha orantılı görünmesine yardımcı oluyor. Tam olarak uzun şekilde tasarlanmayan kol uzunluğu, elbisenin yaz ya da kış fark etmeksizin kullanılmasını sağlıyor. Beyaz bir portföy çanta ve gümüş renkli takılarla kombinleyeceğiniz elbise ile ister günlük hayatta ister şık davetlerde göz kamaştırabilirsiniz.

6. Minimal detayları sevenlere: TRENDYOLMİLLA Siyah Aksesuar Detaylı Elbise

TRENDYOLMİLLA Siyah Aksesuar Detaylı Elbise, her ne kadar sade ve düz bir elbise olsa da etek ucundaki aksesuarlar ile göze çarpıyor. Şık akşam yemeği, düğün, parti ya da nişan gibi etkinliklerde giyebileceğiniz elbisenin 34 ile 42 beden arası ölçüsü bulunuyor. İnce askıları ile zarif duran model, sırt kısmındaki fermuar ile kolayca giyilip çıkarılabiliyor. Ürünü, stilettolar ya da topuklu sandaletler ile kombinleyebilirsiniz. Etek ucundaki detaylar gümüş renginde olduğu için gümüş renkli kolye, bileklik ve küpeler ile görünümünüzü tamamlayabilirsiniz.

7. Kış mevsiminde de giyilebilen: Bidoluelbise Kadın Siyah Kruvaze Yaka Kemerli Maxi Boy Elbise

Bidoluelbise Kadın Siyah Kruvaze Yaka Kemerli Maxi Boy Elbise, kış günlerinde ya da serin yaz akşamlarında tercih edilebilecek bir model. Yanda ve koltuk altında bulunan gizli fermuarı sayesinde ürün, kolaylıkla giyilip çıkarılabilir. Maxi boy olarak tasarlanan ürün, uzun boylu görünmenizi sağlar. Atlas krep kumaştan üretilen elbiseyi, dikkatli şekilde yıkayıp ütülemeniz önerilir. V yaka detayı bulunan elbiseyi şık bir kolye ve siyah renkli topuklu ayakkabılar ile tamamlayarak şıklığınızı konuşturabilirsiniz. Ürünü daha detaylı şekilde incelemeye ne dersiniz?

8. Spor ve şıklığından vazgeçmeyen kişiler için: Tommy Hilfiger TJW Essential Strappy Elbise

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Duygu Özaslan gibi şık görünürken aynı zamanda spor tarzda giyinmek isteyen biriyseniz sıradaki önerimiz tam size göre! Tommy Hilfiger TJW Essential Strappy Elbise, omuz detaylarındaki yazılı askılar ile spor bir tarz yakalarken siyah renkli oluşu ile şık bir duruş sergiler. %100 viskon kumaştan üretilen ürünün; XS, S, M ve L bedenleri bulunur. Kaliteli kumaşla üretildiği için elbise, konforlu bir kullanım sunar. İster spor ayakkabılar ile ister topuklu sandaletler ile kombinleyeceğiniz ürün, katıldığınız her ortamda şık bir tarz yakalamanızı sağlar. Ürünün pembe ve beyaz renk seçenekleri olduğunu belirtmeden geçmeyelim.