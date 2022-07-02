MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Duygu Özaslan'ın sarılar içindeki takımı gibi kombinleyebileceğiniz alternatif takım önerileri

Duygu Özaslan'ın sarılar içindeki takımı gibi kombinleyebileceğiniz alternatif takım önerileri

30.06.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yılların ünlü Instagram fenomenlerinden biri olan ve gerek açıklamaları gerek paylaşımlarıyla adından sıkça bahsettiren Duygu Özaslan, kıyafet tercihleriyle de hayli dikkat çeken biri. Geçtiğimiz aylarda Coachella'da giydiği sarı renkli takımı epey beğenilen kombinler arasında. Yazın vazgeçilmez parçalarından olan alt üst takımlar, sizin de favorileriniz arasındaysa doğru yerdesiniz. Gelin, Duygu Özaslan'ın takımına alternatif olan birbirinden şık ürünlere birlikte göz atalım.

Duygu Özaslan'ın sarılar içindeki takımı gibi kombinleyebileceğiniz alternatif takım önerileri

Yaz sezonunun en sevilen parçaları arasında olan alt üst takımlar, stilini cesurca göstermek isteyenler için şahane bir tercih. Hem günlük hayatınıza hem özel günlerinize eşlik eden bu takımlar ile konforlu ve şık hissetmeniz mümkün. Duygu Özaslan'ın tercih ettiği alt üst takım gibi parçalar ile hem sıra dışı görünebilir hem sıcak yaz günlerinde rahat bir görünüm elde edebilirsiniz. İşte, yazın renklerine bulanacağınız alt üst takım kombin önerileri...

1. Efil efil bir kombin: ZAFUL Kadın Çiçek Baskılı Dantel Panel Boyundan Bağlamalı Crop Tank Top ve Şort Seti

Duygu Özaslan'ın sarılar içindeki takımı gibi kombinleyebileceğiniz alternatif takım önerileri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Yaz aylarının gelmesi ile kıyafet tercihlerinde daha enerjik, renkli, hareketli ve cesur detaylar dikkat çekiyor. Bahar ve yaz aylarının vazgeçilmez tercihi olan takımlar da iyiden iyiye gün yüzüne çıkıyor. ZAFUL Kadın Çiçek Baskılı Dantel Panel Boyundan Bağlamalı Crop Tank Top ve Şort Seti, günlük stilinizde rahatlığı garantilemenize olanak tanıyor. Ürün, mini çiçek detaylı deseni ve düşük omuzlu kesimi ile şık görünmenizi sağlıyor. Büzme ipli göğüs ve kol detayları ve yüksek bel şortu ile takımı, hem plajda hem şehir içinde rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Etnik desenden gelen şıklık: TRENDYOLMİLLA Desenli Alt Üst Takım

Duygu Özaslan'ın sarılar içindeki takımı gibi kombinleyebileceğiniz alternatif takım önerileri

Günlük şıklıkta tercih edilen etnik desenin bambaşka bir enerjisi bulunuyor. TRENDYOLMİLLA Desenli Alt-Üst Takım, bağlama detaylı gömleği ve canlı desenleri ile yaz aylarında hem rahatlık hem şıklık arayanlar için harika bir tercih gibi görünüyor. %100 pamuk içeriği ile efil efil bir kumaş yapısına sahip alt üst şortlu takım, yazın bunaltıcı sıcağında rahat etmenizi sağlıyor. Duygu Özaslan'ın stilinden ilham alarak bambaşka bir tarz ile size sunduğumuz ve kullanıcılardan hayli yüksek puan almış olan bu ürüne mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

Ürünü İncele

3. Canlı renkler sevenler için: TRENDYOLMİLLA Sarı Bağlama Detaylı Alt Üst Takım

Duygu Özaslan'ın sarılar içindeki takımı gibi kombinleyebileceğiniz alternatif takım önerileri

Sırada Duygu Özaslan'ın takımının renk tonuna oldukça benzeyen bir önerimiz var. TRENDYOLMİLLA Sarı Bağlama Detaylı Alt Üst Takım; capcanlı rengi ve şık tasarımı ile göz dolduruyor. %100 pamuklu kumaşla üretilen takım, cildinizin hava almasını sağlıyor. V yaka detayı ve mini etek boyu ile girdiğiniz her ortamda dikkatleri üzerinize çeken ürünün, 34-42 beden arası ölçüleri bulunuyor. Bu takımı inci kolye ve küpeler ile kombinleyebilir, şıklığınıza şıklık katabilirsiniz. Yeşil ve siyah renk seçeneği olan modeli detaylı inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

4. Klasik görünümden hoşlananlar için: Bej Yaka Detaylı Bağlamalı Alt Üst Takım

Duygu Özaslan'ın sarılar içindeki takımı gibi kombinleyebileceğiniz alternatif takım önerileri

Yaz aylarının sıkça tercih edilen renklerinden olan bej ile doğaya uyumlu ve dingin bir şıklık yakalamak mümkün. Duygu Özaslan'ın renkli takım tercihinden ilham alarak hazırladığımız öneriler içerisinde klasik görünüme sahip TRENDYOLMİLLA Bej Yaka Detaylı Bağlamalı Alt Üst Takım'a yer vermezsek olmaz. Ürün, tamamen pamuklu kumaş ile üretildiği için sizi yazın bunaltıcı sıcağından korur ve gün boyu kendinizi rahat hissetmenizi sağlar. Üst parçası bağlamalı gömleği andıran takımın alt parçası da oldukça klasik görünümlü bir şort olarak tasarlanır. Kullanıcılardan son derece yüksek puanlar almış olan bu ürüne şans vermenizi tavsiye ederiz.

Ürünü İncele

5. Etekli takım sevenler için: TRENDYOL Damen Blumenmuster Carmen Collar Gipeli Rock Bluse Bottom Top Anzug Skirt Set

Duygu Özaslan'ın sarılar içindeki takımı gibi kombinleyebileceğiniz alternatif takım önerileri

Yazın giyilen alt üst takımlar içinde etek ve büstiyer tasarımları da önemli bir yer tutuyor. Trendyol Damen Blumenmuster Carmen Collar Gipeli Rock Bluse Bottom Top Anzug Skirt Set, rengârenk deseni ve şık tasarımı ile hem şehirde hem plajda tercih edilebilecek bir ürün olarak görülüyor. Yazın renklerini üzerinde taşımak isteyenler için şahane bir alternatif olan büstiyer ve etek kombini, spor veya klasik görünümlü çanta ve ayakkabı ile kullanılarak farklı stillerde öne çıkarılabilir. Pembe ve mavi renklerin hâkim olduğu bu takıma mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

Ürünü İncele

6. Pastel tonları sevenlere: TRENDYOLMİLLA Mint Balon Kollu Tokalı Şort Bluz Takım

Duygu Özaslan'ın sarılar içindeki takımı gibi kombinleyebileceğiniz alternatif takım önerileri

Birbirinden farklı dört renk seçeneği bulunan TRENDYOLMİLLA Mint Balon Kollu Tokalı Şort Bluz Takım, yaz aylarının favori ürünlerinden olmaya aday görünüyor. Ürün, tamamen pamuklu olan kumaş yapısı sayesinde cildinize uyum sağlayarak rahat etmenizi sağlıyor. Aynı zamanda takımın kumaşı hava geçirgen özellikli olduğu için model, yaz sıcaklarında terleme sorunu yaşamanıza engel oluyor. Duygu Özaslan'ın stilinden ilham alarak seçtiğimiz klasik görünümlü mint yeşili takım, farklı renk ve desen modelleri ile tarzınıza en uygun olanı seçmenize olanak tanıyor.

Ürünü İncele

7. Turuncunun enerjisi: TRENDYOLMİLLA Turuncu Bağlama Detaylı Vual Alt Üst Takım

Duygu Özaslan'ın sarılar içindeki takımı gibi kombinleyebileceğiniz alternatif takım önerileri

Yazın enerji veren renklerinden turuncu ile tasarlanan TRENDYOLMİLLA Turuncu Bağlama Detaylı Vual Alt Üst Takım, hem şık hem dinamik tasarımı ile stilinize renkli bir dokunuş katmayı hedefliyor. Farklı renk ve dokudaki takılarla kombinleyerek kendi stilinizi yansıtabileceğiniz ürün, çanta ve ayakkabı tercihinizle öne çıkabileceğiniz bir görünüm sunuyor. %100 pamuklu kumaş kullanılarak üretilen alt üst takımın, bir de siyah renk seçeneği bulunuyor. Siz de teninize en çok yakışacağını düşündüğünüz renkte tercih edebileceğiniz bu efil efil ürüne şans verebilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Düşük kol severler için şahane bir tercih: TRENDYOLMİLLA Mavi Zebra Desenli Bluz Şort Takım

Duygu Özaslan'ın sarılar içindeki takımı gibi kombinleyebileceğiniz alternatif takım önerileri

Farklı parçalarla da kombinlenebilme imkânı sunan alt üst takımlar, yazın kurtarıcı parçaları arasında bulunuyor. Düşük kollu ve göğüs detaylı büstiyer ile beli lastikli bir şorttan oluşan TRENDYOLMİLLA Mavi Zebra Desenli Bluz Şort Takım, yaz mevsiminin yıldız parçaları arasında yer almaya aday görünüyor. Sıcak havaya karşı efil efil bir şıklık yakalamak isteyenler için şahane tasarıma sahip takımın, toplamda iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Bu sayede tarzınıza en yakın olanı tercih etmenizi sağlıyor. Mavi ve lila rengin bir arada olmasını seviyorsanız bu ürünü satın aldığınıza pişman olmayacağınıza eminiz.

Ürünü İncele

9. Şık ve zarif: LOVEOFZI Kadın Turuncu Şort ve Ceket Takım

Duygu Özaslan'ın sarılar içindeki takımı gibi kombinleyebileceğiniz alternatif takım önerileri

Şıklığın ve canlılığın zarif bir tasarımını sunan LOVEOFZI Kadın Turuncu Şort ve Ceket Takım, klasik stilin modern bir yorumu olarak karşımıza çıkıyor. Yazın en canlı renklerinden olan turuncu, iddialı bir tasarımla beğeninize sunuluyor. Klasik stile yapılmış modern bir yorum örneği olan ceketli takım ile bulunduğunuz davet, toplantı veya etkinliğe imzanızı atabilirsiniz. Duygu Özaslan'ın stilinden ilham alarak seçtiğimiz modern klasiğin bir yorumu olan bu ürünün sadece S ve M bedende üretildiğini söylemeden geçmeyelim.

Ürünü İncele

10. Maksi etek olmazsa olmaz: RTEY Straplez Kolsuz Yüksek Bel Takım Elbise

Duygu Özaslan'ın sarılar içindeki takımı gibi kombinleyebileceğiniz alternatif takım önerileri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Alt üst takım önerileri arasında maksi etekli takıma yer vermezsek olmaz. RTEY Straplez Kolsuz Fırfır Bağlı Yüksek Bel Takım ile yaz aylarında gece şıklığını yakalamak mümkün görünüyor. Straplez büstiyer ile uzun eteğin eşsiz şıklığı, çiçek baskılı bir desen ile birleşerek oldukça dikkat çeken bir tasarım olarak beğeninize sunuluyor. Yumuşak streç kumaştan üretilen takım, akışkan yapısıyla oldukça hoş bir görüntü ortaya çıkarıyor. Eğer uzun etek ve büstiyer kombinlerinden hoşlanıyorsanız çiçek baskılı bu ürünü inceleyebilirsiniz.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski kocası kardeşi... İhanet iddialarına olay açıklamaEski kocası kardeşi... İhanet iddialarına olay açıklama
Acun Ilıcalı çok sinirlendi! "Kim oğlunun hakkını yemiş? Namusumuza..."Acun Ilıcalı çok sinirlendi! "Kim oğlunun hakkını yemiş? Namusumuza..."
Son veda! Türkan Şoray tabuta kapanarak ağladıSon veda! Türkan Şoray tabuta kapanarak ağladı
Anahtar Kelimeler:
Duygu Özaslan takım elbise takım elbise kadın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Kendini gökyüzü gibi hissettiğini söylemişti! İşte o kombine alternatif öneriler

Kendini gökyüzü gibi hissettiğini söylemişti! İşte o kombine alternatif öneriler

Şıklığıyla olay olmuştu! Afra Saraçoğlu'nun kombinindeki zarif ayakkabıya alternatif öneriler

Şıklığıyla olay olmuştu! Afra Saraçoğlu'nun kombinindeki zarif ayakkabıya alternatif öneriler

Sahillerde güneşten korunmak için takabileceğiniz retro şapka tarz ve kombinleri

Sahillerde güneşten korunmak için takabileceğiniz retro şapka tarz ve kombinleri

Geceye zarafetiyle damga vurdu! Dilan Çiçek Deniz'in kombinine alternatif öneriler

Geceye zarafetiyle damga vurdu! Dilan Çiçek Deniz'in kombinine alternatif öneriler

Bu sıralar Amazon'da trend olan herkesin göz bebeği parçalar

Bu sıralar Amazon'da trend olan herkesin göz bebeği parçalar

Tarzıyla göz kamaştırdı! Cansu Dere'nin kombinini benimsemek isteyenlere alternatif öneriler

Tarzıyla göz kamaştırdı! Cansu Dere'nin kombinini benimsemek isteyenlere alternatif öneriler

Tümünü Gör
Tarzıyla göz kamaştırdı! Cansu Dere'nin kombinini benimsemek isteyenlere alternatif öneriler

Tarzıyla göz kamaştırdı! Cansu Dere'nin kombinini benimsemek isteyenlere alternatif öneriler

"Bunları valize nasıl sığdıracağım?" diye endişelenenlere: Valizinizde ekstra yer yaratacak organizer önerileri

"Bunları valize nasıl sığdıracağım?" diye endişelenenlere: Valizinizde ekstra yer yaratacak organizer önerileri

Son zamanların trendine uyup evde saç tıraşı olmak isteyenler için en iyi tıraş makinesi önerileri

Son zamanların trendine uyup evde saç tıraşı olmak isteyenler için en iyi tıraş makinesi önerileri

Gizli Saklı dizisinden Nehir karakterinin giydiği pembe elbiseye alternatif öneriler

Gizli Saklı dizisinden Nehir karakterinin giydiği pembe elbiseye alternatif öneriler

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Giyim tarzı çok beğeniliyor! İyilik dizisinden Neslihan'ın zarif gömleğine alternatif öneriler

Giyim tarzı çok beğeniliyor! İyilik dizisinden Neslihan'ın zarif gömleğine alternatif öneriler

Tümünü Gör
Giyim tarzı çok beğeniliyor! İyilik dizisinden Neslihan'ın zarif gömleğine alternatif öneriler

Giyim tarzı çok beğeniliyor! İyilik dizisinden Neslihan'ın zarif gömleğine alternatif öneriler

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Bebekleriniz için sağlıklı ve uygun en iyi bebek deterjanı çeşitleri

Bebekleriniz için sağlıklı ve uygun en iyi bebek deterjanı çeşitleri

Yenidoğanlar için doyurucu ve sağlıklı en iyi bebek maması çeşitleri

Yenidoğanlar için doyurucu ve sağlıklı en iyi bebek maması çeşitleri

Yepyeni maceralara dalış yapmak isteyenler için en iyi dalış maskesi önerileri

Yepyeni maceralara dalış yapmak isteyenler için en iyi dalış maskesi önerileri

O elbise beğeni yağmuruna tutulmuştu! Duygu Özaslan'ın puantiyeli siyah elbisesine alternatif öneriler

O elbise beğeni yağmuruna tutulmuştu! Duygu Özaslan'ın puantiyeli siyah elbisesine alternatif öneriler

Tümünü Gör

Benzer Moda İçerikleri

Kendini gökyüzü gibi hissettiğini söylemişti! İşte o kombine alternatif öneriler

Kendini gökyüzü gibi hissettiğini söylemişti! İşte o kombine alternatif öneriler

Sahillerde güneşten korunmak için takabileceğiniz retro şapka tarz ve kombinleri

Sahillerde güneşten korunmak için takabileceğiniz retro şapka tarz ve kombinleri

Giyim tarzı çok beğeniliyor! İyilik dizisinden Neslihan'ın zarif gömleğine alternatif öneriler

Giyim tarzı çok beğeniliyor! İyilik dizisinden Neslihan'ın zarif gömleğine alternatif öneriler

Geceye zarafetiyle damga vurdu! Dilan Çiçek Deniz'in kombinine alternatif öneriler

Geceye zarafetiyle damga vurdu! Dilan Çiçek Deniz'in kombinine alternatif öneriler

Tarzıyla göz kamaştırdı! Cansu Dere'nin kombinini benimsemek isteyenlere alternatif öneriler

Tarzıyla göz kamaştırdı! Cansu Dere'nin kombinini benimsemek isteyenlere alternatif öneriler

Gizli Saklı dizisinden Nehir karakterinin giydiği pembe elbiseye alternatif öneriler

Gizli Saklı dizisinden Nehir karakterinin giydiği pembe elbiseye alternatif öneriler

Tümünü Gör

Diğer Haberler

"Emine Ün'ü eski kocası kardeşi Mine Ün ile aldattı" iddiası! Emine Ün cephesinden olay açıklama

Eski kocası kardeşi... İhanet iddialarına olay açıklama

Komşuya gitti! Hediyeyi görünce garsonun dudaklarına yapıştı

Komşuya gitti! Hediyeyi görünce garsonun dudaklarına yapıştı

Civan Canova Kartal Tibet'i anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Kartal Tibet'i anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Kız kardeşimle kocam..."

Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kız kardeşimle kocam..."

Mabel Matiz'in Karakol şarkısının klibi tepki çekti! 'Haddini bil Mabel Matiz'

Klibi tepki çekti! 'Haddini bil Mabel Matiz'

Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal ve Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç 4 yıllık ilişkilerini bitirdi

4 yıllık ilişki bitti! Mucize Doktor'un Nazlı'sı ve Gibi'nin İlkkan'ı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.