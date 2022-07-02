Duygu Özaslan'ın sarılar içindeki takımı gibi kombinleyebileceğiniz alternatif takım önerileri

Yaz sezonunun en sevilen parçaları arasında olan alt üst takımlar, stilini cesurca göstermek isteyenler için şahane bir tercih. Hem günlük hayatınıza hem özel günlerinize eşlik eden bu takımlar ile konforlu ve şık hissetmeniz mümkün. Duygu Özaslan'ın tercih ettiği alt üst takım gibi parçalar ile hem sıra dışı görünebilir hem sıcak yaz günlerinde rahat bir görünüm elde edebilirsiniz. İşte, yazın renklerine bulanacağınız alt üst takım kombin önerileri...

1. Efil efil bir kombin: ZAFUL Kadın Çiçek Baskılı Dantel Panel Boyundan Bağlamalı Crop Tank Top ve Şort Seti

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Yaz aylarının gelmesi ile kıyafet tercihlerinde daha enerjik, renkli, hareketli ve cesur detaylar dikkat çekiyor. Bahar ve yaz aylarının vazgeçilmez tercihi olan takımlar da iyiden iyiye gün yüzüne çıkıyor. ZAFUL Kadın Çiçek Baskılı Dantel Panel Boyundan Bağlamalı Crop Tank Top ve Şort Seti, günlük stilinizde rahatlığı garantilemenize olanak tanıyor. Ürün, mini çiçek detaylı deseni ve düşük omuzlu kesimi ile şık görünmenizi sağlıyor. Büzme ipli göğüs ve kol detayları ve yüksek bel şortu ile takımı, hem plajda hem şehir içinde rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

2. Etnik desenden gelen şıklık: TRENDYOLMİLLA Desenli Alt Üst Takım

Günlük şıklıkta tercih edilen etnik desenin bambaşka bir enerjisi bulunuyor. TRENDYOLMİLLA Desenli Alt-Üst Takım, bağlama detaylı gömleği ve canlı desenleri ile yaz aylarında hem rahatlık hem şıklık arayanlar için harika bir tercih gibi görünüyor. %100 pamuk içeriği ile efil efil bir kumaş yapısına sahip alt üst şortlu takım, yazın bunaltıcı sıcağında rahat etmenizi sağlıyor. Duygu Özaslan'ın stilinden ilham alarak bambaşka bir tarz ile size sunduğumuz ve kullanıcılardan hayli yüksek puan almış olan bu ürüne mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

3. Canlı renkler sevenler için: TRENDYOLMİLLA Sarı Bağlama Detaylı Alt Üst Takım

Sırada Duygu Özaslan'ın takımının renk tonuna oldukça benzeyen bir önerimiz var. TRENDYOLMİLLA Sarı Bağlama Detaylı Alt Üst Takım; capcanlı rengi ve şık tasarımı ile göz dolduruyor. %100 pamuklu kumaşla üretilen takım, cildinizin hava almasını sağlıyor. V yaka detayı ve mini etek boyu ile girdiğiniz her ortamda dikkatleri üzerinize çeken ürünün, 34-42 beden arası ölçüleri bulunuyor. Bu takımı inci kolye ve küpeler ile kombinleyebilir, şıklığınıza şıklık katabilirsiniz. Yeşil ve siyah renk seçeneği olan modeli detaylı inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

4. Klasik görünümden hoşlananlar için: Bej Yaka Detaylı Bağlamalı Alt Üst Takım

Yaz aylarının sıkça tercih edilen renklerinden olan bej ile doğaya uyumlu ve dingin bir şıklık yakalamak mümkün. Duygu Özaslan'ın renkli takım tercihinden ilham alarak hazırladığımız öneriler içerisinde klasik görünüme sahip TRENDYOLMİLLA Bej Yaka Detaylı Bağlamalı Alt Üst Takım'a yer vermezsek olmaz. Ürün, tamamen pamuklu kumaş ile üretildiği için sizi yazın bunaltıcı sıcağından korur ve gün boyu kendinizi rahat hissetmenizi sağlar. Üst parçası bağlamalı gömleği andıran takımın alt parçası da oldukça klasik görünümlü bir şort olarak tasarlanır. Kullanıcılardan son derece yüksek puanlar almış olan bu ürüne şans vermenizi tavsiye ederiz.

5. Etekli takım sevenler için: TRENDYOL Damen Blumenmuster Carmen Collar Gipeli Rock Bluse Bottom Top Anzug Skirt Set

Yazın giyilen alt üst takımlar içinde etek ve büstiyer tasarımları da önemli bir yer tutuyor. Trendyol Damen Blumenmuster Carmen Collar Gipeli Rock Bluse Bottom Top Anzug Skirt Set, rengârenk deseni ve şık tasarımı ile hem şehirde hem plajda tercih edilebilecek bir ürün olarak görülüyor. Yazın renklerini üzerinde taşımak isteyenler için şahane bir alternatif olan büstiyer ve etek kombini, spor veya klasik görünümlü çanta ve ayakkabı ile kullanılarak farklı stillerde öne çıkarılabilir. Pembe ve mavi renklerin hâkim olduğu bu takıma mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

6. Pastel tonları sevenlere: TRENDYOLMİLLA Mint Balon Kollu Tokalı Şort Bluz Takım

Birbirinden farklı dört renk seçeneği bulunan TRENDYOLMİLLA Mint Balon Kollu Tokalı Şort Bluz Takım, yaz aylarının favori ürünlerinden olmaya aday görünüyor. Ürün, tamamen pamuklu olan kumaş yapısı sayesinde cildinize uyum sağlayarak rahat etmenizi sağlıyor. Aynı zamanda takımın kumaşı hava geçirgen özellikli olduğu için model, yaz sıcaklarında terleme sorunu yaşamanıza engel oluyor. Duygu Özaslan'ın stilinden ilham alarak seçtiğimiz klasik görünümlü mint yeşili takım, farklı renk ve desen modelleri ile tarzınıza en uygun olanı seçmenize olanak tanıyor.

7. Turuncunun enerjisi: TRENDYOLMİLLA Turuncu Bağlama Detaylı Vual Alt Üst Takım

Yazın enerji veren renklerinden turuncu ile tasarlanan TRENDYOLMİLLA Turuncu Bağlama Detaylı Vual Alt Üst Takım, hem şık hem dinamik tasarımı ile stilinize renkli bir dokunuş katmayı hedefliyor. Farklı renk ve dokudaki takılarla kombinleyerek kendi stilinizi yansıtabileceğiniz ürün, çanta ve ayakkabı tercihinizle öne çıkabileceğiniz bir görünüm sunuyor. %100 pamuklu kumaş kullanılarak üretilen alt üst takımın, bir de siyah renk seçeneği bulunuyor. Siz de teninize en çok yakışacağını düşündüğünüz renkte tercih edebileceğiniz bu efil efil ürüne şans verebilirsiniz.

8. Düşük kol severler için şahane bir tercih: TRENDYOLMİLLA Mavi Zebra Desenli Bluz Şort Takım

Farklı parçalarla da kombinlenebilme imkânı sunan alt üst takımlar, yazın kurtarıcı parçaları arasında bulunuyor. Düşük kollu ve göğüs detaylı büstiyer ile beli lastikli bir şorttan oluşan TRENDYOLMİLLA Mavi Zebra Desenli Bluz Şort Takım, yaz mevsiminin yıldız parçaları arasında yer almaya aday görünüyor. Sıcak havaya karşı efil efil bir şıklık yakalamak isteyenler için şahane tasarıma sahip takımın, toplamda iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Bu sayede tarzınıza en yakın olanı tercih etmenizi sağlıyor. Mavi ve lila rengin bir arada olmasını seviyorsanız bu ürünü satın aldığınıza pişman olmayacağınıza eminiz.

9. Şık ve zarif: LOVEOFZI Kadın Turuncu Şort ve Ceket Takım

Şıklığın ve canlılığın zarif bir tasarımını sunan LOVEOFZI Kadın Turuncu Şort ve Ceket Takım, klasik stilin modern bir yorumu olarak karşımıza çıkıyor. Yazın en canlı renklerinden olan turuncu, iddialı bir tasarımla beğeninize sunuluyor. Klasik stile yapılmış modern bir yorum örneği olan ceketli takım ile bulunduğunuz davet, toplantı veya etkinliğe imzanızı atabilirsiniz. Duygu Özaslan'ın stilinden ilham alarak seçtiğimiz modern klasiğin bir yorumu olan bu ürünün sadece S ve M bedende üretildiğini söylemeden geçmeyelim.

10. Maksi etek olmazsa olmaz: RTEY Straplez Kolsuz Yüksek Bel Takım Elbise

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Alt üst takım önerileri arasında maksi etekli takıma yer vermezsek olmaz. RTEY Straplez Kolsuz Fırfır Bağlı Yüksek Bel Takım ile yaz aylarında gece şıklığını yakalamak mümkün görünüyor. Straplez büstiyer ile uzun eteğin eşsiz şıklığı, çiçek baskılı bir desen ile birleşerek oldukça dikkat çeken bir tasarım olarak beğeninize sunuluyor. Yumuşak streç kumaştan üretilen takım, akışkan yapısıyla oldukça hoş bir görüntü ortaya çıkarıyor. Eğer uzun etek ve büstiyer kombinlerinden hoşlanıyorsanız çiçek baskılı bu ürünü inceleyebilirsiniz.