MAGAZİN

Duygu Sarışın duşta!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.07.2018 09:54 | Son Güncelleme

Oyuncu Duygu Sarışın, sevgilisi Çağatay Ulusoy’la çıktığı Marmaris tatilinin ardından Çeşme’de görüntülendi.

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Pilates eğitmeni Burcu'yu oynayan Duygu Sarışın Çağatay Ulusoy'u bırakıp kız arkadaşlarıyla tatile gitti

Duygu Çeşme'de

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Önceki gün kız arkadaşlarıyla beraber Momo Beach’e giden Duygu Sarışın, uzun süre güneşlendikten sonra denize girmek yerine duşun altında serinledi.
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Ufak Tefek Cinayetler'in sezon finali yapmasıyla yaz sezonunu açan genç oyuncu geçtiğimiz günlerde de sevgilisi Çağatay Ulusoy ile görüntülenmişti.
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Duygu Sarışın'ın duş aldığı anlar objektife böyle yansıdı.... .
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Güzel oyuncu düzgün fiziğiyle de tam not aldı
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