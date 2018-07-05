Duygu Sarışın duşta!

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Pilates eğitmeni Burcu'yu oynayan Duygu Sarışın Çağatay Ulusoy'u bırakıp kız arkadaşlarıyla tatile gitti
Duygu Çeşme'de
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Önceki gün kız arkadaşlarıyla beraber Momo Beach’e giden Duygu Sarışın, uzun süre güneşlendikten sonra denize girmek yerine duşun altında serinledi.
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Ufak Tefek Cinayetler'in sezon finali yapmasıyla yaz sezonunu açan genç oyuncu geçtiğimiz günlerde de sevgilisi Çağatay Ulusoy ile görüntülenmişti.
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Duygu Sarışın'ın duş aldığı anlar objektife böyle yansıdı.... .
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Güzel oyuncu düzgün fiziğiyle de tam not aldı
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