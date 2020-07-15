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Duygulandıran anlar! Şehidin fotoğrafına sarılıp...

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2020 18:00 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde evlerinin yakınındaki parka 3 yaşındaki çocuklarını götüren Ezgi ve Sertaç Sarıkaya çifti, çocuklarının şehit fotoğrafını görünce verdiği tepkiye çok şaşırdı. O anları kayda alan çiftin çocuklarının şehit fotoğrafını görünce 'ağabey' diyerek sarılıp öptüğü görüldü. İşte görenleri duygulandıran anlarda yaşananlar...

Ezgi ve Alanya Adliyesi’nde savcı olarak görev yapan eşi Sertaç Sarıkaya'nın 3 yaşındaki çocukları, evlerinin yakınında 2018 yılında Diyarbakır'ın Dicle ilçesin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın adına yapılan parkta yaptığı hareketle herkesi duygulandırdı. Yaklaşık 2 yıldır farklı zamanlarda ailesiyle beraber parka gelen Çağan Ahmet Sarıkaya, her seferinde girişteki şehidin fotoğrafını ‘ağabey’ diyerek sarılıp öpüyor. Minik Çağan’ın bu hareketini gören ailesi ve çevredekiler duygu dolu anlar yaşıyor.(İHA)

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