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  4. Duygulandıran görüntü! Kolombiya'da evsiz adam doğum gününü köpeklerle kutladı

Duygulandıran görüntü! Kolombiya'da evsiz adam doğum gününü köpeklerle kutladı

10.01.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya’da evsiz bir adamın yanındaki iki köpekle yaptığı doğum günü kutlaması sosyal medyanın gündemine otururken, izleyenleri duygulandırdı.

Kolombiya’nın Bucaramanga kentinde sokakta yaşadığı belirtilen “Choco” lakaplı Jose Luis Matos’un 2 köpeği ile kutladığı doğum günü sosyal medyada gündem oldu.

GÖRÜNTÜLER İZLEYENLERİ DUYGULANDIRDI

İzleyenleri duygulandıran görüntülerde Matos, yanındaki köpeklere önce parti şapkası takarken, ardından yanında getirdiği pastanın üzerindeki iki mumu üfleyerek söndürüyor.

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Doğum günü şarkısı eşliğinde mumları söndüren Matos, ardından köpeklere sarılarak onları öpüyor ve doğum günü pastasını paylaşıyor.

GÖRÜNTÜLERİN SOSYAL MEDYADA YAYILMASININ ARDINDAN EVSİZ ADAMA ULAŞILDI

Kolombiya basınında yer alan haberlerde, Matos’un görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından insan hakları aktivisti David Guerrero’nun Matos’a ve köpeklerine ulaşmayı başardığı ve köpeklerin adlarının Nena ve Shaggy olduğu aktarıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kolombiya
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