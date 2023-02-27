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Duygulandıran görüntüler! Deprem felaketinden sonra ilk kez... Uzun süre gözyaşı döktü

27.02.2023 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Elbistan'da 2 aylık Umut bebek enkazdan çıkarıldı. Umut bebek, enkazdan çıkartılan ve Sivas'ta tedavisi süren annesi Bedia Kılınç ile depremin ardından ilk kez hastanede buluştu. Duygulandıran görüntülerin kaydedildiği buluşmada bebeğini kucağına alan anne, uzun süre gözyaşı döktü. Depremde eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini kaybeden anne Kılınç, mutluluk ve üzüntüyü bir arada yaşadığını söyleyerek duygularını paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremler kentte yıkımlara yol açtı. "Asrın felaketi"nin etkilediği kentte, arama kurtarma ekiplerince enkazdan çıkarılan Umut bebek, Elbistan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Enkazdan çıkartılan anne Bedia Kılınç da (36) tedavisi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

DEPREMİN ARDINDAN İLK KEZ HASTANEDE BULUŞTULAR

Tedavisinin ardından Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne gönderilen Umut bebek ile Sivas'ta tedavisi süren annesi, depremin ardından ilk kez hastanede bir araya geldi.

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Bebeğini kucağına alan anne, uzun süre gözyaşı döktü.

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Hem ağladı hem milyonları ağlattı! Anne ve kardeşini kaybetmişti Hem ağladı hem milyonları ağlattı! Anne ve kardeşini kaybetmişti

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"BİR TARAFIM EKSİK"

Anne Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, mutluluk ve üzüntüyü bir arada yaşadığını söyledi.

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Depremde eşi Durmuş Ali Kılınç'ı (42), kayınvalidesi Menşure ve kayınpederi Cafer Kılınç'ı kaybetmenin acısını yaşadığını belirten Kılınç, "Bir tarafım eksik ama Allah'a şükrediyorum 3 çocuğumu bana bağışladı. Bir taraftan da eşim yok, ablam yok, dedesi gitti çocuklarımın. Bir tarafım buruk, bir tarafım sevinçli. Hem seviniyorum hem üzülüyorum." dedi.

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Oğlu Umut'u depremden 10 dakika önce mama içirerek uyuttuğunu dile getiren Kılınç, "İki çocuğum da burnu kanamadan çıktı. Evlatlarımın kurtulduğunu duyunca canımın yanmasını unuttum. Kalkamıyordum, sırt üstü sürünerek çıktım, ayaklarımı hissetmiyordum. 'Oğlun ile kızın sağ çıktı' denilince kendimi kuş gibi hissettim. Rabb'im kimseye evlat acısını yaşatmasın. Eşimin yokluğunu onlarla dolduracağım." diye konuştu.

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DİĞER ÇOCUKLAR KYK YURTLARINA YERLEŞTİRİLDİ

Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan ise Kılınç ailesinin ilk depremden sonra kayınbiraderinin 4 katlı evine gittiğini söyledi.

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Ailenin ikinci depreme burada yakalandığını belirten Tan, "İlk etapta anne kendi çabalarıyla dışarı çıkıyor. Oradakilere bebeğinin enkaz altında olduğunu söylüyor. Oradakiler bebeği çıkartıyorlar ve Elbistan Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor. Şu anda da kurumumuzda bakım altında." dedi.

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Tan, Kılınç'ın diğer çocukları Neziha (7) ve Cafer Efe'nin (5) ise Sivas'ta KYK yurdunda dayıları İbrahim Korkut ile kaldıklarını ifade etti.

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"ŞU AN GAYET İYİ GİDİYOR, YARALARI İYİLEŞMEYE BAŞLADI"

Hastane Başhekimi Ömer Tamer Doğan da anne Kılınç'ın 14 Şubat'ta hastanelerine nakledildiğini anımsattı.

Kılınç'ın ayağında kırık ve ezilmeye bağlı çok fazla yarasının bulunduğunu aktaran Doğan, "Ezilmeye bağlı yaralar için vücudun başka bölgesinden deri nakli yaptık. Kırık içinde ortopedi gerekli tedaviyi uyguladı. Şu an gayet iyi gidiyor, yaraları iyileşmeye başladı, sanırım hafta içerisinde yaraları tam düzelip taburcu etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)


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