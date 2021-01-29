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  4. Duygulandıran görüntüler! Vefalı köpek bir an olsun sahibinin yanından ayrılmıyor

Duygulandıran görüntüler! Vefalı köpek bir an olsun sahibinin yanından ayrılmıyor

29.01.2021 09:35 | Son Güncelleme:
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Çin’de kalp hastalığıyla mücadele eden Shao'nun (56) köpeği hastane odasının kapısından bir an olsun ayrılmıyor. Mao Mao'nun sahibine olan vefasını gösteren o anlar ülkede viral oldu.

Çin’in Henan eyaletindeki Xinxiang kentinde yaşayan Shao adlı kişi, kalp rahatsızlığı nedeniyle 14 gündür hastanede yatıyor.

Shao'ya hastanede en büyük desteği öpeği Mao Mao veriyor. Mao Mao adlı köpek ventilatör yardımıyla uyuyabilen sahibine olan vefası ise hastane yetkililerini de şaşırttı. Sevimli köpek, hastane odasından bir an bile ayrılmadan sahibininin iyileşmesini bekliyor. Sevimli köpeğin sahibine olan sadakatini gösteren video ise, ülkede binlerce kişi tarafından beğenildi. Golden Retriever cinsi köpek, sahibi Shao'na sadakati ile insanlara taş çıkardı.

"VENTİLATÖRÜ ÇIKARDIĞIM AN KIZGIN BİR İFADE GÖRÜYORUM"

Yerel medyaya konuşan Shao, “Ventilatörü ne zaman taksam, bir şey sezmiş gibi görünüyor. Sanki hasta olduğumu biliyormuş gibi. Ventilatörü kısa süreliğine çıkardığım an ise yüzünde kızgın bir ifade görüyorum” dedi.

(DHA)

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